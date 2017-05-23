《自由廣場》新政府的醫療改革呢？

◎ 朱益宏

健保初始的規劃就是要分級醫療，像健保法第四十三條：「就醫需自行負擔門急診費用的二十％，如不經轉診於地區醫院、區域醫院、醫學中心就醫者，則分別自行負擔其三十％、四十％及五十％。」但二十年來，在大醫院操作民粹的壓力下刻意扭曲，從未真正依法行政，讓健保資源不斷向大醫院傾斜，社區院所不斷萎縮，造成今天保險醫療快要崩盤的困境。

新政府無論在選前或執政後都高舉醫療改革的大旗，「分級醫療」更是其中重要的政策宣示，讓醫療界充滿期望。但依目前健保署推動的情況，眼中只有大醫院，所謂壯大社區醫療只是說說而已，有實務經驗的內行人都可以鐵口直斷，到年底結果出爐，大醫院的總體門診量仍然持續往上成長，住院部分扣除健保署送上的六十億肥肉外，大概只能維持原狀，實際門住診比例門診更高，越來越難看；而諷刺的是，屬於社區醫療的地區醫院，政府不是說要壯大的嗎？占率卻越來越萎縮。執行結果就是「笑話一場」，好像打了一場假球，讓支持者從高度期待落得極度失望與不滿。

執政結果是檢驗政策的最後審判，選前可以高談闊論政策的改革贏取選票，但執政滿意度卻要靠貨真價實的執行力，今天新執政團隊如此低的滿意度，不是沒有道理。

（作者為台灣社區醫院協會監事長）