《自由廣場》高齡醫師退場機制

◎ 林清淵

桃園楊梅維蓮診所重複使用針具，導致Ｃ肝群聚感染。衛福部長陳時中強調為單一個案，並沒有徹底整頓醫療院所醫護制度的做法。落後交通部修改高齡汽機車駕駛法規太多了！

為了行車安全，交通部修改法規，七月起，將全面強制高齡汽機車駕駛每三年重新體檢換照，此舉雖比歐美先進國家滿七十歲做體檢寬鬆許多，但年齡可以循序漸進。反觀陳部長無作為，高下立判。

維蓮負責人、八十九歲李姓醫師，是可能會因體力、精神、記憶力、反應等衰老而誤診，哪還有餘力管理診所其他雜務？桃園市衛生局過去就已發現維蓮有多項缺失，包括醫療廢棄物未依法規處理、使用過期藥物、感染管制有缺失、注射治療未依標準作業流程、護理人員擅自替病患放血等。因此，陳部長應該檢視的是，老醫師行醫兼負責人的能力足夠否、是否該檢討全國高齡醫師的行醫能力與退場機制、是否修改永久停業的標準等。

汽機車駕駛年齡要設上限，執掌病患生死的醫師當然更需要，否則可能發生借牌事件，也就是由密醫暗中主診，老醫師只負責掛人頭、簽字蓋章，甚至實際診所負責人也是人頭。這些才是台灣醫療的毒瘤，陳部長是專業，不可能不知醫界的歪風，若只想掩飾太平，終將再出紕漏，絕不是政務高官負責的作為。

衛福部應該學習交通部，訂定高齡醫師體檢標準並檢討退場機制，只有跟上世衛組織的水準，保障全民健康，爭取參加ＷＨＡ才能大聲。（作者為營建業安全衛生管理師，台中市民）