《自由廣場》大一學生談政大蔣銅像

蔣校長還是蔣總統？

◎ 林南彤

政治大學近日為了「是否遷移蔣介石銅像」，不僅在校內舉辦三場公聽會，也在網路上設立了討論平台，蒐集來自同學、教師、校友的各方意見。隨著討論的熱度，正反意見輪廓逐漸清晰︰正方（支持遷移）聚焦在蔣介石過往的歷史不正義及轉型正義議題；而反方（反對遷移）則堅持其創校校長的意義，且認為遷移銅像是一種對歷史的清算。在此分為三大部分表達個人看法，期有助對話與決策。

一、是創校校長的銅像，還是威權總統的銅像？

一九七五年蔣介石去世，政府隨即頒布「塑建總統蔣公銅像注意事項」，標準化規訓人民的緬懷，並藉此維持蔣家政權，而政大第一座銅像便在此背景下誕生。

一九八六年民主運動風起雲湧，政大校方即在後山打造北伐時蔣介石戎服騎馬的銅像，利用此政治符碼，更加確立對國民黨政權的服從與政大的黨校地位。

了解上述兩個年代的背景後，可看出銅像為威權政治服務的設立初衷，所塑造出的形象也不是為學術奮鬥的蔣校長，而是偉大英明的政治領導者。筆者認為，現在移花接木地用「校長身分」開脫，略過蔣介石在政治上的爭議，是十分不妥的。

二、為什麼「先總統蔣公」的銅像不該存在校園？

有人認為，蔣介石做為過去威權時代總統的是是非非，也是歷史的一部分，不該移除他的銅像，否則便是遺忘。

然而筆者要特別強調，銅像本身代表的不是「歷史」，是「對歷史的價值判斷」，而遷移銅像便是將反方長期把持的話語權下放，讓所有人有公平思考歷史的空間，並將價值判斷的自由，還給所有相信獨立思考的個人。若真的要給蔣介石一個公平的歷史評價，那就更應該讓他走下神壇。

三、筆者對校方的建言

政大向來標舉人文大學的招牌，近年更成為人文社會相關學科的領頭羊，也因此，政大在處理銅像的每個環節與過程，整個台灣都在關注—政大究竟是虛有其表，只會將人文價值、獨立思考、批判精神高掛，以遮掩威權崇拜的事實，又或者真的能理解歷史的意義、甚至反省，做出最名實相符的選擇。

希望在校務會議中有關鍵決定權的師長與同學，能夠更認真參考每場公聽會的意見，且謹慎思量這次的決定對政大的劇烈影響。

（作者為政治大學民族學系一年級學生）

政大校友不只一種！

◎ 楊舜翔

近年來，隨著學生思潮的進步，政大校內兩座蔣介石銅像的存在正當性不斷被質疑，每年二二八前後，更常有銅像被潑漆破壞。年初，政大為處理銅像去留，校務會議決議成立「蔣中正銅像處理委員會」，並在近期召開三場公聽會，邀請全校教職員生及校友表達意見，以利蒐集各方意見，供委員會未來決策時參考，盼解決蔣介石銅像在校園內存在多時的爭議。

在此三場公聽會中，往往可以聽見某些校友及保守的老師極力反對遷移銅像，要求年輕的學生了解政大歷史、要學生尊重校友對兩座銅像強烈的情感連結，甚至對全場說出「不尊重校友的學校，不配被稱為頂尖大學」。然而，政大多年來培養出的校友中，難道全部人都希望校園內存在兩座威權象徵的蔣介石銅像嗎？

舉輔大法律系的吳豪人老師為例，吳豪人在一九八三年進入政大法律系就讀，大學期間，與幾位學長創辦地下雜誌《野火》，在校內宣傳「學生自治」與「自由人權」的思想。一九八六年，校方在後山建造一座巨型的騎馬銅像，吳豪人同樣也反對銅像的建造；校方舉辦銅像揭幕活動前，吳豪人便打算以惡搞方式使校方了解這座銅像的荒謬性，因此我們可得知，反對蔣銅像的行動早在三十年前就已開始。

另一位政大知名校友，政大哲學碩士、筆名「人渣文本」的周偉航老師，曾多次在網路上發表支持拆除各地蔣介石銅像的文章，並從倫理學角度切入討論銅像的不正當，多次公開諷刺蔣介石銅像的荒謬性。我們更可從報章雜誌、網路媒體中發現，社會上有許多反對這兩座蔣介石銅像的校友。

所謂的「共同記憶」並非鐵板一塊，會因人、因時而異，政大人對政大的想像亦是如此。我們必須了解，必有校友重視人權；我們也必須承認，必有校友反對威權象徵。政大身為人文頂大，能否也尊重這些校友的主張，反思蔣銅像的不正當呢？我認為，政大應該還給學生一座不再有威權象徵的校園、一座更能反思人權價值的校園。若我四年後成為政大校友，希望屆時政大同樣也能因我的校友身分，尊重我的主張。

（作者為政治大學社會學系一年級學生）