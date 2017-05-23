《自由廣場》扁馬太三

◎ 王國論

逢五二○，扁即知曉要北上吃凱達格蘭餐；去年及今年，他被恐嚇或溝通後，亦均聰明地走在法律邊緣，證定這人仍聰明蓋世。

女兒開診所，他講話氣吞山河，一票民進黨大老隨侍左右，一來嗆小英的法務部，二來提醒老馬：你可龐涓，我就可把大便當香腸嗑。終歸我還是出了牢籠，戲再搬下去，我用減灶兵法，你必萬箭穿心。

再說老馬，民進黨就是放風聲，聽說有幾十條罪，但迄今沒聽聞在偵辦，可他馬的亦活在恐懼中，早晚會憂心恐慌致死。

台灣的司法就是這樣被玩臭的，一再替政治人物揹黑鍋。本來，有罪當殺，無罪該放並早日返人清白，扁馬亦一樣。如認定扁有罪，依他現在的狀況，怎可縱放在外？司法是人的問題，這套法制好歹在台灣已用了近七十年，法律的本身，人民還是適應的，但司改會議包山包海，就是不檢討個案，扁案有罪無罪方是正解，卻鐵定沒解。騙鬼祙吃水，憑邱太三敢抓人進去！

而老馬呢？又是魚翅宴，又是賤賣三中，好像他是國民黨貪污之集大成者，四面楚歌地喊抓鬼，只要邱太三不出手，我們都會認為喊叫的才是鬼。勇腳馬已是過往的事，依他現在的狀況，老馬倒是有可能被嚇死的。

一隻當猴子耍，一匹當牲畜凌虐般去嚇他，我們的司法違反動保法，只是以前是他馬玩的，現在小英食其餘唾耳！

以前，馬耍陰險當有趣，現在小英把溫吞作寬厚，於是馬扁這齣戲，歹戲拖棚，做戲空、看戲憨，只是台下的觀眾直作嘔。

可憐中監，報個曲目，拉個布幕亦挨罵，恨就恨大部長小鳥蛋。

（作者為律師，高雄市民）