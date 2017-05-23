《自由廣場》原來馬英九是罪魁禍首

◎ 張世賢

霸氣十足的中國，以蔡政府不接受實質為「一個中國」的「九二共識」為由，竟函告各國不准「台灣省」參加ＷＨＡ，從而證實了馬政府犧牲台灣主權，私下與中國妥協，才換得八年來台灣參與ＷＨＡ的門票。

馬政府當年能夠「驕其妻妾」參與ＷＨＡ的真相，原來如此齷齪。中國蠻橫的嘴臉，嚴重傷害了台灣人民，不分藍綠大多無法接受，難怪主張「不宜談統」的吳敦義會高票當選國民黨主席。

半世紀以來，一連串的事件已明白顯示，中國併吞台灣的野心不會終止，台灣人民若不想被那種野蠻國家併吞，唯一的道路是像以色列那樣全民覺醒，自立自強，在各方面的進步令人刮目相看，在國防軍備上所向無敵。

然而，身在台灣卻心向中國的藍營人士還是不少，只想奪權而不顧全民福祉的政客，還在國會進行極其醜陋的表演式焦土抗爭，「能撈就撈，能混就混」的黨國文化，依舊根深蒂固。聰明的吳敦義若能認清形勢，把握新一代台灣人迫切希望自立自強的心理，像李登輝那樣運用智慧謀略，打造一個能滿足「民之所欲」的現代化國民黨，則吳敦義將大受歡迎，很有機會問鼎二○二○的總統大位。要不要走這條康莊的「台灣大道」，全在吳氏一念之間。（作者為退休研究員，桃園市民）

◎ 鄧鴻源

本屆世界衛生大會（ＷＨＡ）二十二日登場，台灣因中國打壓，無緣與會，中國並致函常駐日內瓦各國代表團，聲稱中國政府決定「中國台灣省」不應參加這次於瑞士日內瓦舉行之第七十屆世界衛生大會，信函中並指出，「自二○○九年以來這八年間，在中國政府同意下，台灣省以『中華台北』名稱和觀察員身分參與世界衛生大會，此一中國經由兩岸協商所建立的特殊安排，係建立在兩岸和平發展基礎上。此一安排僅適用於世衛大會，不用於其他活動或其他國際組織之程序」。

此無異打臉馬英九，因為馬英九日前在東吳大學嚴家淦法學講座演講「從國際法看兩岸關係」時表示，他擔任總統的八年間，是兩岸分治六十多年來關係最好的時候，並在二○○九年首度參與世衛大會（ＷＨＡ），且是大會直接聯繫我方，不用經過中國同意，顯然是自我膨脹。可見台灣今年不能參加，並非是衛生問題，而是政治問題。

馬英九似乎還看不懂，若非他同意一中與九二共識，中共會特別給予通融嗎？且三通的得利者都是國民黨的高官與紅頂商人，讓台灣的資金、人才與技術不斷流入中國，讓台灣上班族就業機會減少、薪資下降，年輕人沒有出路。追究禍首，馬英九當然必須負責！（作者為大學教授，新北市民）