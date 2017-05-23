《自由廣場》重點不是「你」，是「台北」

◎ 蔡宜軒

中國國民黨主席選舉結果出爐，中共領導人一如往例寄達賀電，內容從先前給洪秀柱的「您」，變成現在給吳敦義的「你」，大眾矚目焦點都在這張賀電由「您」變成「你」的簡單用語上。

但仔細觀察賀電函文是給「台北」中國國民黨中央委員會，這才是北京對台政黨的政黨定位，賀電重點，而非著眼在「你」這個字詞上。

中華人民共和國憲法「序言」第九自然段內容是：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」

中國共產黨是中華人民共和國唯一的執政黨，在中國共產黨領導下，有八個「參政黨」與之進行民主黨派合作和協商。從這次賀電給「台北」中國國民黨中央委員會的文件觀察，矮化中國國民黨的黨格；換言之，就北京觀點而言，「台北」中國國民黨可考慮當第九個「參政黨」，與之進行民主黨派合作和協商，或近似於香港特區地方政黨地位的政黨資格。

因此，來自中國共產黨對中國國民黨幾屆黨主席當選的賀電中，多次被冠以「台北」中國國民黨的稱號，矮化政黨地位，此次新任主席吳敦義先生首應嚴重抗議中國共產黨領導人矮化中國國民黨黨格，唯有有能力去自我提高政黨的政治屬性，才有立場去回應：如何維護「九二共識」，堅持「一個中國」，並且應強烈呼籲兩岸實質性承認兩個對等的政治實體存在的歷史事實，沒有兩個對等性的政治對談，是兩岸交流上的破口與阻礙，認清現狀才能有效維護兩岸「對等性」的各種交流。

（作者為亞洲大學講師，執業律師）