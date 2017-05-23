自由談》台灣比想像中更危險

蔡英文的「維持現狀」，包括承認馬英九出賣台灣主權同時欺瞞台灣人民的各種做法嗎？

《自由時報》昨天獨家取得的文件顯示，上面的問號答案是：是的！

該文件由中國發函常駐日內瓦各國代表團，內容聲稱「中國政府決定『中國台灣省』不應參加在日內瓦舉行的第七十屆世界衛生大會」。

內文更顯示，「經由兩岸協商所建立的特殊安排」，二○○九年以來這八年間，在中國政府的同意下，「台灣省」以「中華台北」名稱和觀察員身分參與世界衛生大會。

台灣人民現在才知道，去年新政府的衛福部長為何在ＷＨＡ上口口聲聲「中華台北」的原因了！台灣在ＷＨＡ被馬英九賣了，蔡英文不但沒有告知人民並尋思解決之道，反而默認馬的賣國行為，想繼續在中國的同意下，繼續「台灣省」，繼續「中華台北」混下去！

怪不得，我們依舊看到交通部核發的「台灣省」汽車牌照在路上趴趴走；怪不得，台灣的職棒還在叫「中華職棒」；怪不得，台灣的國營航空公司英文名字是「China Airlines」。這些都是輕而易舉可以改的，民進黨政府卻是視若無睹，執政一年裝死至今。

至於馬英九和共產黨的賣台「協商」，還有那些未曝光，台灣人民依然被蒙在鼓裡的，蔡英文政府也必須好好清查，若沒有最好，有則趕快報告人民，並迅速依法處理！

中共在ＷＨＡ圖我甚急的模樣，看似相當危險，但是，我們的蔡政府也是一副打爛仗的模樣，才是更危險的狀況。

台灣好友、美國前國安顧問葉望輝說，台灣爭取國際空間，應另覓渠道。就是提醒我們政府要多多動腦筋，不要在中國已買下來的聯合國去自投羅網！

民進黨全面執政後，在拓展台灣國際空間的表現僵化膽小，懶惰不思如何突圍的坐困愁城，人民因此也會對國安、國防、司法、教育、內政上的各項重大施政做出質疑，這才是台灣現在和未來最危險的所在。（鄧蔚偉）