鏗鏘集》台日關係新起點

台灣與日本關係微調，台灣總算以自己為主體，與日本並列，作為雙方代表機構的名稱。日本的友好態度，台灣熱烈歡迎；民進黨政府努力的成果，台灣人民也應該給予掌聲。

在舊金山和約生效六十五年之後，雙方同意這項微調更具意義：這如同日本與它宣佈放棄的台灣，首次建立真實的關係。台灣不再是別人名下的一部份，或用不明不白的「亞東」混名。

中國對日本同意台灣正名，表示很生氣，但它要生氣，應先找蘇聯（俄羅斯）共產集團算帳。他們想替中華人民共和國謀取台灣與澎湖的主權，結果反確認條約的「放棄」條款，台澎並不歸中國所有。

蘇聯意外出席舊金山和會，並提修正案，要明定「日本宣佈放棄，並承認中華人民共和國對滿洲、台灣、澎湖、東沙群島、西沙群島及南沙群島的完全主權」；但修正案被否決，日本依原案只宣佈放棄這些領土，也即不承認中華人民共和國對這些領土的主權。

日本在美國壓力下，與蔣介石「中華民國」政府簽雙邊和約，照錄舊金山和約領土規定；它與中華人民共和國建交，聲明只尊重與理解北京對台灣的立場，另以「亞東」之名維持與台灣交流；這次才名正言順，以台灣為主體，重啟雙方關係。

這些年台灣雖然有「統派」政黨與族群，挖空心思，用食安作為包裝，要煽動反日情緒，以配合中國的仇日政策。但這種粗糙的包裝禁不起科學與人民眼睛的檢驗。

台日有共同民主價值與密切經貿關係，也有維持地區和平與安全的共同利益，友邦關係自然形成，現在代表機構正名是第一步，將來應在法理與事實上，使雙方關係走向正常。（作者王景弘，資深新聞工作者）