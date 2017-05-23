社論》台灣藍 國民黨唯一生路

五月二十日國民黨黨主席選舉揭曉，確定了國民黨今後四年將由吳敦義領導的時代來臨。做為擁有三十五席國會席次的中型政黨，也是台灣的最大反對黨，吳敦義如果以帶領藍軍重返執政為目標，必得先有本事讓這個百年老店除舊佈新、脫胎換骨。

這次國民黨六位主席候選人中，一九四八年一月出生的吳當選人是最年長者。在明年即將邁入七十耄耋之年的此刻，仍得以擊敗多位「黃復興」背景的競爭者，在國民黨特殊的黨員結構下脫穎而出，吳敦義必然清楚自己的陣地是建立在「台灣藍／本土藍」的基盤之上，這個定位對於現階段的國民黨來說非常關鍵，也是國民黨未來能否承先啟後、東山再起的唯一生路。

承先，就是承接國民黨的歷史遺留。一輩子在國民黨的拔擢體系下從政，去年才交卸備位元首職務，事實上吳敦義本身也是這遺留的重要一部分。台灣民意在上次大選決定完全收回對國民黨行政與立法授權，說明過去的國民黨不再被信任可以繼續領導這個國家。啟後，則是國民黨的後繼力量。這次的主席競爭梯隊，最年輕者已屆六十歲的成分看來，該黨的青壯代並不在黨的權力核心周圍，至少就表象來說，這是一個後繼無人的老人化政黨。

承先有傷、啟後無著，吳敦義若仍有鴻鵠之志，必得要把老套丟了，用力走上創新之途，就如這次的競選作為，一定要在台灣「接地氣」。根據國民黨內的概算，這次的投票率五成五，吳敦義得票率五十二％，實質上獲得兩成多不到三成的黨員支持；選前新進黨員估計約十四萬人，傳聞洪秀柱系統約二萬人，吳敦義系統約十二萬人，這十四萬人如果八成投票，吳敦義得到十四萬餘票有十萬票來自外來挹注，因此改變了國民黨「中國藍／深藍」的既有封閉結構，如果吳敦義不此之圖、率由舊制，變數必然大增。

同樣的道理，八月二十日正式接掌國民黨主席後，二○一八年的地方選舉迎面而來，乃至二○二○年下次總統大選，對於在野黨來說，這兩次考驗的政治場域都在台灣國內，前者考的是區域治理，後者考的是治國能力，都不在兩岸關係，更遑論具有反效果的國共關係，在「馬習會」握手的前總統，如今已迅速在台灣政治歸零，可以為鑑。選票在哪裡，路線就在哪裡，國民黨想在台灣生存下去，不確立「台灣藍／本土藍」的政黨價值，能成嗎？

就政治現實而言，當執政的蔡英文政府做出「維持現狀」的定調後，國民黨如果不能把過去八年深植人心的政治傾中、經濟依賴標籤撕去，還要再拿著一中圖騰與中國眉來眼去，那麼很輕易就會被打為邊緣的統派，難以回到光譜的中央，也就沒有機會與民進黨進行領導能力、國政經驗與政策內容的較量，以台灣選民結構的變化，國民黨徐圖有朝一日再次奮起，毋寧是緣木求魚。

吳敦義當選之夜，中共總書記習近平的賀電遲了一個半小時才到，吳敦義就所謂的「九二共識」，定義為：一九九二年雙方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式作各自表述」；這「一中」立場，是其不敢拋棄的國民黨神主牌，但基本上仍在「中華民國」與「中華人民共和國」之間做了區隔，與過去馬英九刻意只講「九二共識」，不提「一中各表」的模糊處理，升高了清晰度；這是一個重新歸位的挪移，如果今後四年至少是國民黨對中關係的底線，則大家即使不滿意，應可勉強理解，有助於國民黨進行轉型。

在任何上軌道的國家，政黨政治無不建立在國家認同的前提之下；台灣民主化二十餘年，當代的政治菁英如果不能告別上世紀的落伍，走上國家現代化的政黨競爭關係，則政治工作就不可能成為受敬重的職業，從政者也不會被社會視為一流人才。當台灣拉開「台灣綠」與「台灣藍」的競賽序幕，這個國家才會因此下錨定位。這是國民黨主席當選人吳敦義千載難逢的一個機會。