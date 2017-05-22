自由廣場》警專應取消獨立招生

◎ 陳立翔

今年五月二十一日不僅是國中大會考，同時也是警察專科學校獨立招生考試的日期，警專考試類別有警察類及消防海巡類，考試科目則是國文、英文、數學、物理、化學及中外歷史、中外地理。警專學生未來要從事警察工作，獨立招考似有其正當性，然事實真的如此嗎？實有待商榷。

從獨立考試招生必要性來看，高中職畢業生年齡約莫十八歲，尚不屬於民法上完全行為能力人，可否從獨立考試招生，看出考生未來是否適合從事警察工作，已有疑義；縱認有必要性，再從特考特用的觀點，警專為培養未來從事警察工作之學生，以獨立考試方式取才，考科理應與警察工作有關連性，如此才可以選出適才適所的學生，然事實上警專的考科，仍未脫國文、英文、數學、物理、化學及中外歷史、中外地理，這些一般考科與警察工作無正當合理關連性，是否可藉由考試選出最適切警察工作的學生，亦有疑義；再退步言之，縱認上述均有其必要性及合理性，那同樣也是警察人員搖籃的警察大學亦應獨立考試、獨立招生，然事實上警察大學早於民國八十九年起，即以學測分數代替第一階段的學科考試，俟考試結果，若經錄取始通知第二階段口試、體能測驗及體格檢查，同樣都是警察搖籃的學校，警專獨立考試，警大則可透過學測方式招考，一國兩制難怪會遭人非議。

為免這種現象持續下去，警專應比照警大方式招生，理由一，一樣的考科，卻要考生再考一次，不僅浪費時間、費用，更是僅增加考生之負擔，其二，增加考試公信度，考生依全國一致之考試用卷得到的學測分數，依此分數取才，絕對比由警專學校自己出題還要更具可信度，其三，由學測分數取才，更可避免試卷外流、試題外洩等弊案發生。基於以上理由，筆者認為警專應盡速修改招生的方式，如此不僅可以招攬更優秀之人才，而且也才更符合警政奠基的理念。

（作者為警大碩士，警政機關職員）