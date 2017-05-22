自由廣場》屏東42年委屈見證

一般農業區檢討變更為特定農業區 要謹慎

◎ 葉昱呈

內政部刻正辦理「修正全國區域計畫」，待公告實施，縣市政府須在一年內完成非都市土地「特定農業區」及「一般農業區」之檢討變更作業，然因二者之土地使用管制強度不同，宜審慎評估後再行實施。

「特定農業區」及「一般農業區」之使用差異，在於前者特定農業區範圍內農地，設置農機具室、乾燥機房、集貨包裝場、冷藏庫、農糧產品加工室、農業資材室、管理室、菇包製包場、堆肥舍等農業設施，必須避免使用特定農業區農地，並應以「毗鄰建築用地或特定農業區邊緣」為原則，此外，特定農業區範圍內亦無法設置產值較高的水產養殖設施，且變更作產、製、儲、銷及休閒農業等農業相關設施用地，須經中央農業主管機關核准，而後者一般農業區則無前述之限制。

以屏東縣為例，自一九七五年十月六日公告實施非都市土地編定及管制之後，因大部分的農地皆劃設為特定農業區，用途受到嚴格限制達四十多年，讓地主苦不堪言。雖然在行政法理上，政府基於公益需要，限制土地使用強度，形成個人之特別犧牲，尚屬社會責任所應忍受範圍，但對屏東縣之整體經濟發展及台灣國土區域均衡發展而言，卻是影響甚鉅。

由於此次內政部修正全國區域計畫，係要銜接未來國土計畫法的實施，筆者呼籲主政者，應與地方政府及地主充分溝通，尤其一般農業區檢討變更為特定農業區部分，務必研擬妥善配套措施因應，避免招致民怨。

（作者為農政公務員，屏東縣民）