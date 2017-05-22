自由廣場》特赦阿扁，免讓獄方為難！

◎ 許文彬

具有「卸任總統」法定身分的陳水扁先生，就在蔡英文女士就任總統屆滿一週年前夕，遠從高雄到台北來出席「凱達格蘭基金會」餐會，坐在主桌，主辦單位還公開播放事先錄好的講話影片。如此行為，顯已違反台中監獄發布的應遵守事項；接著下來，獄方要如何處置，各界關切。

從媒體上看到，坐在阿扁旁邊的「卸任副總統」呂秀蓮，以及民進黨立法院黨團總召柯建銘，客觀上用行動相挺。這樣的情況，按照法務部令頒「保外醫治受刑人管理規則」第四條第一款及第五條第一項規定，台中監獄應書面通知阿扁，於指定期日至地檢署報到返監執行。這個法條文字是用「應」，而不是「得」；也就是中監並無裁量可否的空間。

問題是，在當今政治現實之下，中監敢這樣做嗎？若要阿扁回牢，綠營支持者必不會干休；但若不這樣做，那麼獄方就是違法失職，監察院即可發動調查、糾彈。中監典獄長豈非進退兩難，無所適從？

況且，阿扁若未依獄方通知而報到，則按照前述「保外醫治受刑人管理規則」，中監還可陳報法務部「廢止其保外醫治許可」。到這一步，就輪到法務部長要傷腦筋了！再者，若認阿扁「病情穩定」，依法獄方且應通知其「返監執行」；這又是另一問題。

這困境若要解套，就只剩蔡總統行使「特赦」職權之一途了。

法律上，「特赦」是針對已確定之個案，並不必等待繫屬中的其他案件全部確定。而按照赦免法第三條的規定，「特赦」有兩種：一是「免除其刑之執行」；另一則是特殊情況下的例外，「以其罪刑之宣告為無效」。而今，總統可選擇前者，較不具政治敏感度，且又有「卸任總統」禮遇之法制精神可循；法、理、情都站得住腳。小英總統就不要讓台中監獄及法務部為難，趕快特赦阿扁吧！

（作者為中華人權協會名譽理事長）