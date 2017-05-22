自由廣場》（澄社評論）國會反對黨

◎ 林佳和

在五二○，國民黨產生新任黨主席，新局一樁，雖未至可喜可賀，但不禁好奇：最大反對黨是否有一新耳目演出？在國會大亂鬥之後？審查前瞻基礎建設特別條例草案，時代力量黃國昌也說：「接下來要如何進退，我會深自檢討、好好思考，留在這個國會裡面到底還有什麼意義？」其實是相同問題：國會反對黨，究竟該如何行止？

學者Hubertus Buchstein觀察民主危機：民主的參與及投入、理性決定的產出，兩者出現越來越大鴻溝，投入不會帶來應有產出，國會反對黨當然每況愈下，沒有提供替代方案的能力，國會辯論淪為鏡像遊戲，換了黨名，顏色相異，但其實只是在照鏡子；選戰變成beauty contest，爭奇鬥艷的選美，選舉淪為儀式性活動。Colin Crouch認為，民主制度在形式上雖保持完整，但政治過程已改變，少數擁有某種特權的菁英影響力日增，壓制民主自始宣揚之均等計畫，接下來就是政黨腐蝕，政治媒體化、綜藝化，專家崛起，伴隨政黨菁英的衰微。各國都看到，人民竟然轉而嚮往威權體制，期許創造出更堅持的、更公平的、更貼近人民的「民主」，使國家機器能提供去政治化的、專業的行政，更符合產出導向之民主要求，追求更有效能、符合公平正義與公益的民主模式；令人訝異的：人們仍稱之為民主與政治。

答案當然不是走向威權，但也並非純粹政治決斷的、只是以共識政治包裝的民主。民主雖然應該追求產出的正當（例如台灣需要前瞻性的基礎建設），但也不能忘記投入與程序的正當性同等重要。國會反對黨，不是什麼忠誠與對峙使命之爭，而是必須帶有提供不同解答、不同想像能力的政治勢力，將異於執政黨之主張，帶入國會。國會反對黨，不能淪為只剩單一形式理性的溝通策略，甚而成為工具性、非道德性、道德性或美學性的反政治，至此，政治將惡化為僅剩群魔亂舞，不可不慎。

（作者為政治大學法學院副教授）