自由談》防「洪」成功，卻出現「你」…

吳敦義在國民黨主席選舉大勝，第一輪就過半，一人票數壓過其他五個對手合計還有餘，關鍵因素就在黨內的防「洪」共識，對洪秀柱路線讓國民黨邊緣化的不安，以及對她連任黨魁恐發生連帶效應的恐懼，正是國民黨內馬、連、朱、王等各系人馬團結防洪挺吳的最大支柱。

說白了，洪如連任黨魁成功，連帶效應就是馬英九、吳敦義、朱立倫、王金平、連戰等系統一干人等，政治生命或影響力幾可宣告終結，國民黨內將無他們置喙餘地，台灣更沒他們的舞台空間。情勢逼他們非團結防洪不可。

國民黨黨魁選舉，出現一個值得參考的數字，投票前夕，吳、洪駁火兩岸政策，吳講一中各表、洪談一中原則，結果吳以五十二％大勝洪的十九％，另四人態度接近吳，一中各表vs.一中原則，在國民黨內大約是八比二。

再以國民黨在台灣的平均支持度約三成多來乘，一中原則在台灣人民支持度約只六％到七％，國民黨如依洪路線走下去，將邊緣化成小黨，重返執政機會接近零。這也是黨內大老不安與恐懼所在，防洪就成了大勢及共利的結合。

防洪成功，國民黨就此團結了？未必！因恐懼而團結，也會因忘了恐懼內鬥再起；洪敗選了，洪路線就此消失？不會！大多數台灣人民厭棄一中原則，中共卻最愛這一味，國民黨內不愁沒人奉上。

且看，吳敦義當選後，等待北京中共習大大那封賀電，終於等到了，卻直稱吳為「你」，而不是過去慣用的「您」敬語，稱你不稱您，有無皇上對臣下意味？吳心中應是五味雜陳，國民黨內更將咬字咀嚼良久…。

不敢去掉一中，國民黨即使防洪成功，也只能在中國底下認低伏小當臣僕！

（胡文輝）