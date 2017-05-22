自由共和國》黃昆輝／公義台灣的教育要務

黃昆輝／財團法人黃昆輝教授教育基金會董事長

教育，被視為推動國家建設發展的動力，促進社會階級流動的引擎。但教育要有完善的制度，也要有因應的配套措施，才能發揮此項功能。

台灣已成為一個Ｍ型社會，呈現中產階級逐漸消失，貧富差距日益懸殊的現象。值得大家關心的是，我們的教育已隨之成為Ｍ型化，也就是高社經地位家庭的子女，就讀品質較優的學校；而社經地位低的族群子女，就讀品質較差的學校，以大學為例，呈現「頂大無寒門、私大多弱勢」的雙峰現象。

加強弱勢、技職與幼兒教育

自由時報依據教育部統計資料，揭露一○二學年度來自低收入戶、中低收入戶、身心障礙及原住民等弱勢家庭學生，能進入大專院校就讀者分別佔三．八九％、一．五五％、八．二四％及二．九六％，遠低於一般家庭學生。聯合報則披露一○三學年度，弱勢家庭孩子進入公立大學佔十二．二六％，公立技專佔十．三九％，而進入頂尖大學僅佔五．三七％。這些弱勢家庭孩子大多就讀私立大專院校，家境清寒卻要繳更高的學費，最後只能仰賴學貸，未畢業先負債，其結果形成「貧者愈貧」的惡性循環，職業學校亦然。這兩份資料顯示，以現行制度，教育不但未能發揮「促進社會階級流動」的功能，反而在弱勢者努力追求翻身的過程，設下了絆腳的障礙。

其實，這些孩子早在幼兒教育、中小學教育階段，就已失去教育機會均等、公平競爭的機會。對於這個問題，教育進步國家早已規劃相關的制度，採行扶助的措施。從傳統的設置獎學金，保留弱勢學生就讀一流學校的名額，到現行設置實驗學校，全方位協助弱勢學生提升其競爭力。目前，國內政府與民間設有不少獎學金，但力量分散，似宜加以整合並設置一個大基金，統籌規劃，擴大成效。美國「知識即力量」計畫（Knowledge Is Power Program）、英國「倫敦挑戰」方案（London Challenge）之類的實驗學校亦值得參考。此外，學者認為大學入學推甄，顯然不利於弱勢學生，其所佔比例，則宜再斟酌調適。在我們追求公義社會的過程，這是一個非常重要，且為根本的問題，值得大家深入去探討研究，而政府更應積極去面對、處理、解決。

今年三月黃昆輝教授教育基金會進行一項「重要教育議題民意調查」，第一題就調查「民眾認為教育部較不重視的教育」，結果顯示：在各級各類教育中，最不受政府重視是「技職教育」（佔廿四．二％）、其次是「幼兒教育」（佔十九．九％）。技職教育和幼兒教育可以說，就是「教育中的弱勢族群」。

我們的技職教育，曾經培育優秀的技術人力，協助創造台灣經濟奇蹟，這就是典型的「教育推動國家建設發展」成功案例。當年，政府配合經建發展，將高中與高職學生比例，由六比四，調整為三比七，並推動三期三年工職教育改進計畫。分年更新充實軟硬體設施，實施群集課程，才能全面提升職業教育的品質，培育經濟發展所需的充沛優秀人力。

可惜，近廿年來由於教改倡議「廣設高中大學」，教育部又力推「綜合中學」，助長升學主義，加速技職教育式微。這些年，產業界對於技術人力訓練不足，學用落差嚴重，供需不平衡抱怨連連。今年三月間，有一位電梯業者表示其銷售了兩千多台的電梯，卻苦苦找不到維修技術人員，困擾不已，這已是產業界普遍存在的共同問題。

技職教育無論在制度面或執行面都已到了亟需全面檢討，根本改革的時候了。教育部也已意識到技職教育問題的嚴重性，在今年三月依據職業教育法，提報「技術及職業教育政策綱領」，並經行政院核定公佈。該政策綱領分析技職教育面臨的問題與挑戰，提出「以培養具備實作力、創新力及就業力之技術人力」為願景，並列舉三大目標和六大推動方向，同時表列相關部會協力事項。政府能重視技職教育問題，也用心提出革新政策，這是一個好的開始。

技職教育常遭遇「產學供需不平衡」與「學生實作力不符企業需求」兩大難題。因此，技職教育改革也須從內外兩個層面來考量。第一、技職教育規劃，必須與經濟發展和國家建設緊密結合。政府應先釐訂經濟發展方向與國家建設藍圖，據以推估未來人力的需求狀況，作為科系設置與調整、課程與教材修訂、招生人數增減等之依據，如此才能拉近產學供需之間的差距。遺憾的是，我國自二○○○年後，就不再有短中長程的國家建設與經濟發展計畫，也不重視人力需求推估。設置科系和決定招生人數演變成一窩蜂的狀態，才會造成當前供需嚴重失衡的後果。

第二個層面則屬技職學校內部運作問題。技職學校培訓學生實作力，一直難以追趕上產業界的需求，主要原因有三：一、產業界的技術日新月異，發展迅速，但學校課程教材修訂遲緩。二、產業界擁有大量經費更新設備，學校預算有限，設施老舊。三、再加上師資進修制度未建立、學生實習不落實、教學與評量方式不切實等因素的影響。

其實，這些困難並非全無克服之可能。一向重視職業教育的德國、瑞士和法國都採取相當多有效的因應措施，很值得參考。例如，產業界參與學校課程的規劃，提供經費給學校專案研發技術，藉以更新設備，學生實習採取「工作單」的評量方式等。有鑑於技職教育的改革牽涉頗廣，也相當複雜，應通盤檢討，研提具體的改革方案。

至於幼兒教育方面，目前台灣出生率太低，正面臨少子化的嚴峻問題。究其原因，一般都歸咎於年輕世代薪水太低，養育兒女的費用太高。結論是「不敢生、不願生」。尤其，幼兒教育費用負擔太沉重，私立幼兒園的學雜費幾乎等同大學。目前，公私立幼兒園數量比例懸殊，約為三比七。公立幼兒園不但供給量不足，且分佈不均，公立幼兒園一位難求。年輕父母對廣設公立幼兒園，期盼甚殷。教育部潘部長已提出「公共化幼兒園」的政策，預計從二○一七年至二○二○年編列六十二億經費，增設一千班。

但許多學者專家則認為此項政策雖值得肯定，但尚難符應需求，強烈建議「國民教育向下延伸一年」。其所持理由，包括因少子化，國小減班空出許多教室可資運用；過剩師資亦可經再訓練轉任；而且既符合世界教育發展趨勢，又經多次「全國教育會議」一再倡議，已經到了該力求實現的時機。

本會三月份的教育民調也顯示，有四十九．○％受訪民眾認為應優先推動「公共化幼兒園」，有四十．一％認為應推動「國民教育向下延伸一年」。足見國人對幼兒教育推展的期盼，至為殷切。

不過，有關「公共化幼兒園」政策的推動，或「國民教育向下延伸一年」的實踐過程，恐須注意城鄉、縣市之間的差異，必須因地制宜，配合當地實際狀況，採行妥適的措施。同時，幼兒教育除了前述的硬體調整之外，有關師資培訓、教材研發、教法革新等軟體改革更不能忽略，須在制度面與執行面都能作深入地探討。

民主社會珍視個人價值，在教育上，應提供個人均等參與機會，不但要個人接受共同年限的基本教育，同時還應接受符合其能力發展的教育，這才是公平正義的真諦。準此而言，公義的台灣，加強弱勢者教育、幼兒教育及技職教育，實為當務之急。

（詳見台灣教育哲學學會與暨南國際大學合辦「公義社會中的倫理、民主與教育」國際學術研討會講演全文）