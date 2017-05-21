自由廣場》從歐洲接軌台灣

◎ 張政源

筆者這次參加交通部歐洲軌道運輸考察，自五月四日至五月十二日期間，共參訪了德國卡爾斯魯厄（Karlsruhe）、法國米魯斯（Mulhouse）、巴黎（Paris）、漢斯（Reims）；英國曼徹斯特（Manchester）、謝菲爾德（Sheffield）以及西班牙阿利坎特（Alicante）、瓦倫西亞（Valencia）等四個國家八個城市的輕軌及複合式軌道運輸系統，汲取了許多寶貴經驗，可做為台南市推動前瞻計畫軌道建設的參考。

本次考察的城市，有人口超過一百萬的大型城市，也有五十至八十萬人口的中型城市，以及三十萬以下人口的中小型城市，這些城市不論規模大小，皆以軌道運輸解決都市公共運輸需求。歐洲一九六○年代以前，因汽車工業發展快速，都市發展過度依賴私人運具，許多城市輕軌電車不敵機動車輛成長，功能逐漸式微、甚至消失殆盡。然而，因私人運具過度使用，也衍生都市交通壅塞、空氣污染、肇事增加、停車位不足等諸多問題。因此，為解決這些問題，歐洲許多都市皆興起一股回到軌道（Back to Rail）的風潮，積極推動輕軌及捷運建設，更結合傳統鐵路及輕軌引入Tram Train複合運輸系統，提供穩定、便捷的軌道運輸系統，來解決都市交通問題。同時也構築了一個結合高鐵、傳統鐵路、捷運、輕軌、Tram Train及市區公車的完整便捷的公共運輸服務路網。

這些路網的興建，有些以開發落後地區為目的，例如巴黎大區T4 Tram-Train，為了連接巴黎北郊，市政府除將現有軌道全線改造，提升班次頻率以增加運能及運量外，現正推動延伸計畫，以平面輕軌方式將鄰近較為貧窮落後的區域皆納入服務範圍；T4帶來的不單只有服務居民的旅運需求，帶來的經濟效益更解決地方落後的問題，用以促進整體區域的都市發展。

有些以服務大量湧入的觀光客為目的，例如法國漢斯（Reims），漢斯為法國香檳省（Champagne-Ardenne）的社會與經濟中心，人口僅約二十二萬，但因為是著名的文化古城及香檳主要產地，過多觀光客湧入導致交通擁擠，也造成地方經濟發展瓶頸。漢斯自二○○三年推動輕軌建設計畫，二○一一年完成營運，路線結合古蹟、車站、市中心、醫院、大學及住宅區，車身強調與市區景觀搭配，以及具香檳杯造型的擋風玻璃，除吸引市民觀光客搭乘，更帶動經濟發展並解決地方交通需求。又例如西班牙阿利坎特（Alicante），人口數僅約三十萬，在這個羅馬人喻為光之都、充滿地中海風情的小城裡，旅遊旺季觀光人口可達兩百萬。為解決龐大觀光人口的旅運需求，西班牙政府以阿利坎特為據點，規劃完整軌道路網，除串聯輸運觀光人潮L1線沿海岸線外，另以L2線串聯學校、醫院為社區服務路線，整體路網架構除可服務觀光旅客之需求，更可滿足居民生活。

有些則以促進都市未來發展為目的，例如英國謝菲爾德（Sheffield）。謝菲爾德是一座位於英國英格蘭約克郡-亨伯區域南約克郡的城市，人口約有五十二萬人，是倫敦以外英格蘭最大的八座城市之一。從十九世紀起，謝菲爾德開始以鋼鐵工業聞名於世，之後受困於工業式微，近年來開始復甦，重新定位為一座體育與科技之城。謝菲爾德發展輕軌電車極早，一九八四年為了城市的新定位及發展，開始重新建設現代都市輕軌系統（Modern Tramway，多以低地板現代化列車型式營運，以區隔二十世紀初所建置的市區電車），一九九四年起陸續通車。由於跨區域有傳統鐵路提供城際運輸，在傳統鐵路路線利用率不高的情況下，謝菲爾德地區正引進Tram Train系統，同時將原有都市內輕軌電車（Super Tram）的路線，與傳統鐵路路線進行銜接，使得TT系統可行駛於兩路線間，預計初期TT系統行駛路段約十三公里，預計二○一八年通車營運。未來通車之後，可連接規劃興建中的倫敦-曼徹斯特高鐵系統。

看看歐洲各個城市的發展實例，印證本次納入前瞻基礎建設提出之軌道建設，交通部是在建構台灣未來三十年發展願景的前提下提出來的，其目的是為台灣提出完整且足以改善現有運輸環境之前瞻規劃，計畫從台鐵轉型出發，再整合地方捷運及觀光發展，並進一步扶植軌道產業。其內容符合台灣未來三十年的公共運輸發展需求，同時可達到促進都市發展、縮短區域落差、擴大觀光規模、提升國人生活品質的目標。他山之石可以攻錯，借鏡歐洲，證實軌道建設不單只解決城市交通問題，更可促進城市觀光及帶動整體經濟發展，證明了本次前瞻基礎建設軌道建設計畫的必要性及合理性。

此外，本次參訪歐洲，也見到了許多國外軌道產業相關廠商，這些廠商對於台灣即將推出大規模的軌道投資，莫不表達高度興趣及參與意願。過去因台灣軌道產業能量不足以支撐整體軌道產業發展，不管是車輛、設備，或是整體系統設計及營運，均需仰賴外國公司。為了不讓軌道建設龐大預算再度淪為國外軌道相關產業之囊中利益，筆者也呼籲，應透過前瞻計畫軌道建設大量投資，一方面能徹底落實國車國造政策，帶動國內相關產業發展，增進國內軌道相關產業的自製率；一方面也可引進外商技術，深化軌道相關產業供應鏈能量。

呼應國際城市建設的「Back to Rail」，台灣的前瞻建設軌道計畫可說是forward-looking to modern rail，將為都市再發展提供新的動能與方向。透過建設環保的現代軌道運輸，將為都會區創造宜居的有機發展環境。而固定的現代軌道及車站建設，將為都會區提供更佳的永續發展軌跡。筆者曾投書表達公共運輸是解決都市交通問題的王道，軌道運輸就是王道中的王道。經過這次歐洲軌道運輸考察，我們更加深信，軌道建設對於城市發展的必須性與重要性。「坐而言不如起而行」，筆者衷心盼望大家能不分藍綠、不分南北，停止無謂的爭議，全力支持這項足以翻轉台灣未來三十年發展的重要交通建設計畫！推動軌道建設，台南市準備好了。台南市民值得更好的生活，台灣人民也值得更好的生活！

（作者為台南市副市長）