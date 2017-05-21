自由廣場》狼師不是郎

◎ 李欣芬

情竇初開的少女，應是過著無憂無慮的日子，但她卻在補習班狼師邀約看畫展之後，朦朦朧朧地被佔有（誘姦）了；於是她強迫自己愛他，然而狼師卻介紹她見另一位少女，要她們一起愛他。

少女無法接受，因而崩潰，十八、十九、二十歲三次自殺，也三次住進精神病院，最終身心不堪負荷，於二十六歲自殺身亡。以上便是才女作家林奕含悲慘的過往。

少女並非狼師所殺，但她卻是因狼師而死的。

但狼師在少女輕生後，神隱了十多天，才在本月九日發表了五點聲明，將與少女的關係導向婚外情，意圖推卸責任，毫無愧疚之情，令人不齒！

而五二○這天，在少女告別式後，狼師竟委託律師發表了少女親筆手寫張懸《關於我愛你》的歌詞，以及少女曾贈送給他的禮物，當作兩人交往的證明；而且，狼師更爆出少女同時和台南某電子大廠二代交往，要求檢方把少女前男友列入證人名單。

奇哉！一來，少女並無否認她曾愛狼師；二來，有家室的是狼師，單身的少女同時和其他人交往，何罪之有呢！何況，多年來少女的部落格與出書透露的是狼師帶給她痛苦的點點滴滴，狼師為何要一再地卸責呢？

（作者為台灣教授協會會員）