自由廣場》口沒遮攔通俄門

◎ 楊宗鑫

美國總統川普數日前會見俄羅斯外長，透露了關於伊斯蘭國計畫恐攻的情資，遭華盛頓郵報踢爆後，引發國內外譁然，也衝擊了美國的情報工作。

事發後，俄羅斯在第一時間否認，不料川普竟隨後在推特上揚言「我絕對有權這麼做」，猶如不打自招。就法律而言，國家機密依其密等，分別由不同層級的官員核定，其中絕對機密者，應由總統核定。總統既有權決定情資是否屬於機密，自可主張外洩的尚非機密，因此川普的論調看似言之有理。那麼，何以此事件竟掀起如此波瀾？

主要原因應在於對消息提供者的保護，以及往後美國與他國情報合作的衝擊。從事情報工作的第一要務，就是確保消息來源的保密。基本做法包括了以匿名稱呼、盡可能維持單線聯繫、避免在情報中出現可資辨識個人特徵的資訊、不公開易使消息來源遭起底的情報等。川普將伊斯蘭國的動態披露，可能導致該組織開始針對內部可疑份子進行清查，從而使內線曝光，正好觸及情報工作的大忌。就算本事件僅是讓第三方（俄羅斯）而非當事者（伊斯蘭國）知曉，但誰又能擔保伊斯蘭國在俄羅斯沒有眼線呢？

美國之所以能掌握這件訊息，據悉是其他國家的情報組織蒐獲後，透過交換機制提供。川普任意將他國通報的情資，轉交給不在合作網路內的俄羅斯，可能導致盟邦不滿，進而退出共享平台，或者至少不再將重要情資告知美國；美國的情報單位將變得日趨孤立，即使本身能力再強，少了他國的通力合作，也很難全盤掌握局勢，影響國家安全的不確定因素勢將增加。

最後，還有一點令人憂心的是，川普與俄羅斯外長的閉門談話，何以華盛頓郵報能夠知悉？是否意味著川普的國安團隊中有「深喉嚨」潛伏？即使川普的所為不符情報倫理，但將高層會談內容密告媒體，並不見得比較好。

不諳情報工作的總統，搭配與媒體暗通款曲的心腹人員，正使美國的情報工作陷入空前危機。

（作者為公務員）