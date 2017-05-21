自由廣場》放下政治才是大學

◎ 葉育昕

政大身為中央黨務學校，設立目的為「作育黨政基層幹部」，故這間大學最初發展的脈絡，不是一間以教育、學術發展，並以學生為本位的大學。而根據校史記載，雖然校長是掛名蔣介石先生，但其實際負責校務者，僅是從最初的教務主任到歷任教育長。甚至來台復校之後，蔣介石對於位址指南路上的這所政治大學，已經沒有實際的貢獻與作為，只是被稱為「永久的名譽校長」。

再者，位於圖書館的銅像背後兩面牆，寫滿蔣介石的題詞。其給予畢業生的致詞，開宗明義就寫到：「本黨以作育基本黨員之責，付託本校，本校學生畢業之日，及應以本黨革命幹部自任。」因此，我無法肯定蔣介石背負著校長的美名，是真的對政大的教育與學術有絲毫熱忱，無論是他的就職、題詞、甚至是創校理念，無非都是為了圓滿他一手打造的中國國民黨王國。從這樣的脈絡看下來，他真的可以以一個校長的姿態，堂而皇之地端坐在政大校園，供學子緬懷嗎？

身為一位為了理想、思想自由並崇尚人文科學而踏入政大的學生，卻必須去瞻仰一位沾滿台灣人民鮮血，在校園內卻無跡可循的名字，這已經違背了實事求是的精神，也與堪稱人文頂大的政治大學該有的倫理背道而馳。

任何一個紀念性質的裝置，都該是呈現史實，並有其尊崇或悼念的價值，但從上述所說，這兩尊銅像承載的，也許只是虛榮，甚至只是謊言。我們不能否認蔣介石曾在歷史的洪流裡做過正確的決定，但也不能因此將他曾有的罪過一筆勾銷。更何況，今天許多人持著「保留銅像」最重要的理由，也就是「他是創校校長」這件事，其實跟現在身處台灣這片土地的政治大學，僅有那麼薄弱的連結。

因為相信學術自由與轉型正義是穩固台灣運作的根基，是身為人文科學系所學生最該追隨的價值，是因為對於身處的土地懷有那麼一絲絲感念與疼惜，所以今天我們站在這裡，花了很多時間，甚至不惜與不少師長處在對立面。

這樣的價值，不會在威權而僵硬的銅像展現，而是在撤除銅像與否的談論過程中一覽無遺，而政治大學，若有那樣宏觀的視野，將兩尊銅像都予以撤除，無非又是開創新的里程碑。

（作者為政治大學政治學系學生；政大野火陣線社長）