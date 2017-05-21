自由廣場》吳敦義當家

◎ 陳啟濃

吳敦義當選國民黨主席，有三個意義：國民黨員希望國民黨主席是二○二○總統候選人，吳敦義出馬對中南部有號召力；國民黨本土派的力量增長，傳統軍系、外省力量削弱；黨員體會到，洪秀柱的「一中同表」得不到台灣人認同。

吳敦義有基層經驗，充滿草根性、老謀深算、親民能力，這些都是蔡英文望塵莫及的。參選總統，如果要挑毛病，就是他的伶牙俐齒、能言善道、辯才無礙，讓人掛上「白賊義」的封號；以及二○一六選擇只當旁觀者，未能挺身而出，更沒有表現出雖知大勢已去，還願意背水一戰的同志情義。這是吳敦義的智慧，卻也成為他的敗筆。

儘管吳敦義的才能卓越，但他充其量只是國民黨刻意栽培的政治明星。跟吳敦義同時代的人物，能力形象在他之上者，比比皆是。吳敦義面對當年國民黨的專制，選擇屈從，追尋名利，若言知識份子的風骨，恐還有一番論戰。

然而，比起郭台銘，吳敦義選上總統的希望，還是比較大。我的祖先和吳敦義一樣，都是來自名間鄉，當然有同鄉的感情。希望他帶領國民黨，揚棄「一個中國」，讓台灣擁有國家的尊嚴。具備本土心、懷抱台灣情，不管選不選總統，成為台灣政黨的領袖，都應該有這樣的基本條件。

（作者為水里國中校長）

◎ 蕭嘉弘

吳敦義首輪過半勝出，跌破外界眼鏡。

這是一場百年政黨內「華獨」和「終統」的路線對決，開票結果證明了一切。希望這場指標性、最大在野黨的黨主席選舉，帶來國人更大的團結，未來國民黨也勿因中國施壓，再立場不堅，走回大中國意識的老歪路；總之，別再提終統了！

旗幟立場鮮明，歷經「換柱」難堪的柱柱姐，將終統路線宣告玩完，是她考慮揮揮衣袖，離開「此處不留娘」政黨的時候到了。

（作者為兼職導遊）