自由廣場》阿扁的算計會不會失算？

◎ 秦靖

阿扁前總統銷聲匿跡一段時間，一場「凱達格蘭基金會」募款餐會，先是挑戰台中監獄開出不准進入會場、不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪等「五不」規定，執意出席餐會並坐在主桌，爾後更在錄影致詞中重批小英政府「讓我講話就會倒嗎」，並認為小英政府的年金改革污名化了軍公教。筆者無奈，阿扁將自己放在放大鏡前供「反扁們」挑剔毛病，痛批小英政府的同時，藍營那些恨扁民眾就會站在阿扁這一邊，認為阿扁無罪嗎？

果不其然，阿扁在當晚餐會結束後並未直接回到高雄美術館住家，遭媒體捕捉於隔天中午現身高鐵板橋站，才南下返回高雄寓所。依據保外就醫的規定，若要離開居住地，需向台中監獄報核，阿扁提出的外出申請範圍，就只有高雄至台北參加晚會，阿扁勢必面臨藍營政敵與媒體的撻伐，中監必將面臨是否將撤銷其保外就醫資格的質疑壓力。

筆者感嘆，阿扁喜愛媒體鎂光燈聚焦，即便保外就醫，麻辣的政治語言依舊不減當年豪氣，就像筆者當年就讀大學時那位深具演講魅力的阿扁市長。

但是，阿扁難道不知道，台灣社會藍綠對立的矛盾依舊存在，「阿扁」更是深藍民眾心中欲除之而後快的大患。大動作痛批小英政府，以身試法挑戰法律保外就醫的規定，錯估情勢的作為，不但親痛仇快，更讓這些反扁們抓到小辮子，保外就醫的資格岌岌可危！

（作者為教育工作者）

◎ 黃惟冰

前總統陳水扁除了質疑「政府讓他講幾句話就會倒嗎？」更指出，「對軍公教只有感激，千萬不可以將人家污名化，和軍公教對立是不智的」。

首先，能不能「講幾句話」，其實跟政府會不會倒沒有關係，而是這樣的行為是否符合保外就醫的要求？社會對於此事的觀感又會是如何？陳前總統要思考的是，他保外就醫期間的一言一行，都會被拿來做為檢視政府是否公平對待每一位受刑人，以及是否確實執行保外就醫審查標準的對照組。其間牽涉到的公平性與適法性，相信法律背景出身的陳前總統不會不明白。

其次，年金改革的目的是為了避免相關的基金破產，雖有部分軍公教的退休待遇會所有刪減，但就長期來看，軍公教做為一個連續性的整體，仍然是受到保障的一群。過程中雖有紛紛擾擾，但包括總統、行政院長、黨部高層等可代表整個執政團隊的人士，都未曾出現污名化軍公教之情事。換言之，陳前總統將年金改革與「和軍公教對立」相互掛鉤，這樣的分析未盡周延。

再者，蔡政府對內政策推動不易，對外國際情勢不容樂觀，民調又因步入改革深水區而一路往下。陳前總統做為「過來人」，在蔡政府執政甫屆滿一週年時，若能以鼓勵或指點取代質疑與批評，或許更為適合，也才不會親痛仇快。

（作者從事公共服務業）