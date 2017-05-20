自由廣場》心態鬆綁 提振投資

◎ 張周

林全院長指示鬆綁法規，要求各部會從根本檢討，把不必要的管制放鬆，共同營造友善投資環境。不過，要落實政策，最重要的是心態的鬆綁，畢竟政策靠人執行。

政府於二○一二年十一月一日至二○一四年十二月三十一日推行「加強推動台商回台投資方案」，以貸款優惠及外勞名額增加等優惠條件，鼓勵台商回台投資，藉此提升本國經濟發展，增加就業機會。

但方案的執行未考量台商回台找尋合適廠房、新建工廠，都需要時間進行規劃，造成多數參與方案的廠商，無法在規定期限內完成資金投入。主管的經濟部工業局知悉此問題，雖大力協調各部會，讓此方案參與廠商可將原定資金應完成投入的期間展延一年，卻因跨部會對此方案的延長有疑義，遲遲無法達成方案展延的決議，讓許多參與廠商對於政府的獎勵措施是看得到吃不到。

各部會除需要了解產業的需求外，也應有為民服務的心態，才能適時協助產業排除投資過程遭遇的困難與限制，使鬆綁的法規和產業的需求，以及經濟成長的效益產生交集。

期盼政府體察民情，對於有意回台投資的企業或是外資們，給予更大的協助與彈性調整投資時程的空間，營造更友善的投資環境。如此，才有機會看到國內投資成長的曙光。 （作者為企業經營者）