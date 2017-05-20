自由廣場》速食政策 三個混亂

◎ 夏生

個人是中部地區受政府聘僱從事勞工法令相關行業的勞工，從前年勞工退休準備金足額提撥到去年底立法院通過的一例一休、例假日天數的修訂，發現我國政府對於勞工實際工作狀態並無法完全掌握，主要從兩個層面發現，近年勞工政策的修改僅為速食政策，使資方、勞方及勞動環境三方面呈現混亂的狀態。

第一個層面：勞動法令被漠視。光是從事業單位及一般勞工詢問的方式，充分展現我國事業單位常以不清楚勞動法令推諉、部分勞工對於勞動法令亦無求知慾，加上勞動環境視勞工為成本的思維過重，導致此次勞工政策的修改成為一場災難。

第二個層面：勞動法令並未落實。前年度雖通過勞工符合退休資格雇主需一次補足勞工退休準備金的足額提撥政策、去年度一例假日一休假日和例假日數調整，但發現許多事業單位在修法前就沒有確實落實勞動法令，例如勞工保險寄保、高薪低報及退休前五年低薪高報的現象，勞工退休準備金在催繳及裁罰手段之下陸續補足、例假日強制員工上班等。

從上述兩個層面看來，我國其實需要先從法令教育做起，並以輔導及裁罰手段加以輔助，降低違反勞基法的企業比率。不過法令既然已經修改，各地方政府仍應積極落實，並將實際運作狀況回饋中央；而勞資雙方亦需先放下情緒衝突，針對法令施行狀態提出討論，藉由發現問題、回饋，而後再次修改，透過這樣的政策規劃及施行，才能使勞資雙方的勞動環境健全。 （作者為政府臨時人員）