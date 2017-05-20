自由廣場》本土語言望春風

◎ 洪心

台灣人的本土語言能力一代不如一代，本土語言離滅亡的日子不遠。導致如此下場，除了當代政權有一定責任，民眾也有相當責任。在現在這個擁有語言自由的年代，要延續本土語言的壽命，還是加快它滅亡的速度，完全取決於各位台灣人。

語言的興衰在於三個環節：第一環是代際傳承，第二環是使用的領域，第三環則是正面態度，三方面環環相扣，缺一不可。在代際傳承中，大部份父母在家裡和子女之間的溝通開始以華語為主；即使家裡有阿公阿嬤，在孫子只講華語的情況下，阿公阿嬤也會講華語去遷就他們，使得語言代際間失去連結。在使用領域方面，對年輕一輩來說，學校裡主要也是講華語，本土語言就像英語一樣，只限於上課時間講；而在職場上，或多或少還會接觸到講本土語言的客戶；但在生活裡觀察到，大部份場合基本上也是以華語為主，使用的領域也十分有限。在正面態度方面，部份人對本土語言有負面印象，態度就決定了語言的命運，使得會的人不想傳承，不會的人也不想學。三個環節不相扣，或者根本有某些環節缺少了，此種文化的斷層，就因為台灣人對本土語言缺乏歸屬感和責任感而造成。

當語言文化斷層越大，年輕台灣人逐漸失去本土語言能力後，相關文化產業也會隨之衰退。舉例來說，當台語歌市場沒落，創作人為迎合大眾口味，台語歌創作除了會慢慢減少，不同時代的經典歌曲，像是唱出台灣人心情的歌曲，如望春風、雨夜花、黃昏的故鄉、愛拚才會贏、舞女、流浪到淡水、一支小雨傘、傷心酒店、家後、落雨聲、車站、雪中紅、人生的歌、海波浪、無眠、憨人等，也不會再出現於後代的記憶裡。難道台灣人真的忍心看到語言單一化、文化單一化和文化流失的情況發生嗎？文化是屬於各位的，很容易會有推卸責任的想法，有人會覺得「我也改變不了什麼」、「沒差我一個」。錯了，就是差你。當你做、當大家都來做，本土語言的斷層是可以慢慢被收窄，可以在瀕臨絕情的邊緣被拯救的。

台灣社會缺乏大家對本土語言的努力與經營，但只要每位台灣人都對本土語言有一點貢獻，在各方面給予它生存的空間，本土語言夢絕不是虛幻的夢，它是會實現的計畫。若台灣人繼續視若無睹，本土語言就真的只是個不可能的夢。

（作者為國立成功大學研究生，香港籍）