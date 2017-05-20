自由廣場》誰是亞太經貿領頭羊？

◎ 趙文衡

五月十五日，中國主導的外交大戲一帶一路峰會落幕，另一場亞太地區的盛事隨即登場。不含美國的ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）十一個國家，將在日本主導下，於五月二十至二十一日在越南舉辦的ＡＰＥＣ貿易部長會議中，確認未來的方向，並於年底的領袖會議中，正式讓ＴＰＰ起死回生。

日本先前曾表示，ＴＰＰ少了美國就沒意義，如今態度轉變，背後有其經濟戰略的考慮。首先，美國貿易保護抬頭，日本須扛起推動自由貿易的重任；其次，川普力推雙邊主義，對日本國內的農業造成嚴重威脅，日本欲使ＴＰＰ復活，讓美國重回多邊的軌道。最後，日本不願看到中國填補美國遺留下的真空而成為亞太經貿的領頭羊。

為了維持ＴＰＰ的高品質與迎接美國的回歸，日本主張ＴＰＰ的條文應維持原貌，除了達成生效所必要的程序修正外，實質內容不應變更。在時間上，也應儘速生效，越延遲，ＴＰＰ崩解的可能性越大，也容易被其他新興的區域貿易協定取代。

日本的提議或遭到越南與馬來西亞的反對。越、馬兩國當初為了從美國獲得貿易利益，在ＴＰＰ中做了相當大的讓步。如今美國退出ＴＰＰ，這些讓步將得不到回饋，兩國自然會要求修改協定與撤回承諾。但問題是，只要一重啟談判，將延宕生效時間、降低品質，甚至最後導致難以收拾的局面，而日本期望美國重返ＴＰＰ的心願也會落空。因此，日本須堅守反對重啟談判的底線。

然而，這幾乎是不可能的任務，由於ＴＰＰ採共識決，若僅修改生效條款而其他部分不變，很難獲得其他十一個國家一致同意，這使日本不得不運用「ＴＰＰ減Ｘ」的策略。可能的選項有：第一，說服反對國家退出ＴＰＰ的協商，ＴＰＰ則在其餘國家間生效。第二，參考關貿總協的生效過程，同意生效的國家可另行簽訂議定書，暫時性地在這些國家間適用。第三，日本等國採用原ＴＰＰ條文，另組ＦＴＡ，但如此可能需要變更協議名稱。

若ＴＰＰ於部分成員間生效，可立即展開第二輪談判，一方面拓展ＴＰＰ的影響力，另一方面迫使美國與其他會員國重新加入ＴＰＰ。但需注意的是，若ＴＰＰ是以議定書的方式暫時性生效，由於尚未經過正式生效程序，除了原有簽訂國家外，其他國家應無法加入。

對於台灣，日本領導的ＴＰＰ也為我國加入區域經貿整合帶來契機。ＴＰＰ減Ｘ的成員國較少，我國加入第二輪談判需徵求同意的國家也較少，所遇到的阻礙也相對較易克服。然而，由於主導國家由美國換成日本，相對於美國，日本對中國的抗壓性較低，對其他國家的影響力較小，此為較不利的部分。

（作者為台灣經濟研究院副研究員）