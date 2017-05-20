自由廣場》輿論殺人及輿論制裁

◎ 尤英夫

「對不起，是我害死他。」這是一位可能是被害女高中生對許姓補習班老師於最近自縊的感嘆。語氣似乎很自責。

這樣的自責沒有必要，因為她並沒有公開強迫他去自殺，她只是好心，提醒他人注意老師的行徑。如果真是狼師，他應該被揭發。至於被揭發後，他怎麼反應，就看個人。他可以悔恨交加，面對法律、勇於接受制裁，重新做人，畢竟錯誤是一時，自殺不是必然的結果。如果他沒有做虧心事，他應該出面澄清，要求還他清白。

我們這個社會需要有更多好心人，而狼師也應該加以嚴懲，嚴懲的方式有很多，由法律來制裁最好，但對於嫌疑犯，法律有時候也沒有辦法，因為要嚴格遵守法律的證據法則。換句話說，有些罪大惡極的人確有犯罪行為，但未被查獲證據，乃僥倖獲得不起訴處分或被判無罪，對於此等嫌疑犯，法律上有時很難加以判罪定刑；此時，只有靠輿論力量，才能達到制裁的目的。這種制裁力量若運用得當，往往較法律處罰更有效果。

日本新聞協會總編輯前田雄二就是作這樣的主張，他舉出日本小林章議員事件為例，小林章當選議員曾觸犯日本選舉法，但因證據不足，檢察官予以不起訴處分；雖法律上無計可施，但各報將小林章當作違法議員加以非難，他認為並無錯誤可言。

（作者為律師）

◎ 邱世長

女作家林奕含自縊身亡，「鄉民正義」再度崛起！這本來是正義感使然，是件好事，但別讓台灣的「爆料文化」轉變成「輿論殺人」，若是不符「比例原則」或是「逼人走上絕路」，都絕非外界所樂見！近日一名許師自縊身亡，就是案例！

當前台灣社會瀰漫兩種氛圍，其一是有些人自詡正義之士，信誓旦旦要展開「滅狼行動」，但要小心傷及無辜；其二是受害者或加害者可能因為此波「滅狼行動」，勾起過去壓在潛意識下不堪入目的痛苦回憶，造成當事人難以入眠，甚至讓「自殺行動」蔓延！相關單位都該出面宣導，以免遺憾不斷發生，別讓自殺變成一種「社會流行」！

台灣是「法治社會」，若有「狼師犯法」，應該「依法制裁」，而非透過鄉民的「爆料文化」，造成「輿論殺人」，留下遺憾！

（作者為教師）