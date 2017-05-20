就職一週年，小英的功過如何，仍有待檢討，但民調低迷則是不可否認的事實。雖說網路發達，人人都是自媒體、都是酸民，領導人動輒得咎，很難得到掌聲，滿意度偏低乃是自然現象。但是，小英個性溫和，待人親切，要惹人討厭並不容易，支持度卻直直落，也算是異數。

小英學者從政，並無太多社會歷練，說是溫室裡的花朵，或是生活在象牙塔裡，或許失之公允，但是學者自我中心的優越感，以及人生同處於舒適圈與同溫層，是勝利組的佼佼者，則顯然形塑出她的人格特質與行事風格。如果說小英是馬英九2.0，她一定不會服氣，但執政一年看來，兩人的相似度真的很高。

若說這一年是民進黨執政敗退，而且幾乎潰不成軍，那麼究責的對象，非小英莫屬。儘管有人將林全當成民調低迷的替罪羔羊，百般想要撤換他，以為換掉林全，小英政府就能走出低谷。這也未免太天真了。林全的政策構想與執行力如何，哪一項小英不是早已了然於心？林全早就是今天這個樣子，不是當了閣揆才變保守的。而林全起用那些舊財經官僚，也必須得到小英的認可，今天把執政困境歸咎於林全，並不公平。

小英喜歡任用文青當幕僚，這在選戰時是文宣攻城掠地的利器，但是馬上得天下之後，就必須任用一批具有政策規劃與執行能力的能臣。政府要經營得像一家企業，決策官員規劃產品，事務官則負責生產，文青設計包裝，加上好的行銷通路，與健全的財務管理，才會成功。小英政府失敗在哪裡？執政一週年，也該檢討出結論了。（蘇多）