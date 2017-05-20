社論》期待執政漸入佳境、在野脫胎換骨

今天，是小英二年的新起點，恰逢國民黨主席選舉日。朝野的交會，折射出我國政黨政治的新常態。國民黨長期的優勢，在去年大選畫下休止符，而且行政權與立法權一併喪失。先前民進黨首度執政，陷入朝小野大的困境，最終在國共分進合擊下，政治版圖瞬間縮小。但歷史何其反諷，馬英九風光八年，民進黨突獲天上掉下來一個大禮。稱之為天上掉下來，相信大多數人都能體會，因為小英致勝的政治能量，乃是綿延二○一四、二○一六兩場選舉的公民力量。而扁馬蔡三位總統之開高走低，更凸顯台灣人民的主人意識愈來愈強了。

完全在野，堪稱國民黨的初體驗。雖然轉型正義、追討黨產等，在主流民意高度期待下積極展開，對國民黨構成前所未有的挑戰，但台灣畢竟已經進入民主時代，國民黨沒有亡黨之虞。相反的，一如二○○○年至二○○八年，儘管國民黨兵敗如山倒，但民意如流水可以載舟也可以覆舟，假使執政者表現令人大失所望，而挑戰者可為失望者提供心理彌補，選民往往會給予機會。遺憾的是，這次國民黨主席選舉，並未醞釀重拾民心的氣氛，主軸還是失敗路線內的權力爭奪。有候選人稱，「忘不了黨員渴望改變又無奈的神情」，相當足以形容這場選舉的「非典型民主」：黨員、民意都不是主角。

一年來，國民黨處於低潮，信仰、價值、願景仍乖離主流民意。不過，斷言泡沫化仍言之過早。猶記二○○○年，國民黨慘敗；二○○四年，連戰連敗，許多人不免懷疑該黨幾近窮途末路。然而，民進黨初次執政，內有經驗不足問題，復加國共裡應外合，最終因清廉備受質疑而覆沒。誠然，當前台灣的民主深化、公民意識、國家認同，都遠遠超越二○○八年；國民黨若缺乏徹底改革、貼近民意，未必能夠重複一次馬英九經驗。不過，民進黨完全執政，在過去一年出現不少破綻，小英的民意支持度為之跌多漲少。至少可以說，小英政權的危機是存在的，甚至可以說是危機重重。而這，不能不說是國民黨的曙光，除非是時勢造就別的黑馬足以擄獲民心。國民黨的新主席，如果志在重新執政，務必要把修補民意斷層當作首務。民進黨的失敗，就是國民黨的成功，老公式將來未必適用。

眼前，決定台灣政治動向的關鍵，依舊在小英身上。小英元年，改革不是沒有進展，只可惜治絲益棼、零零落落，期待改革者不無落空之憾。而反改革者，徒然獲得表演舞台而呼群保利，人數雖少卻發出高分貝雜音。甚而，國民黨在立法院焦土作戰，重大政策因而擱淺。戰場太多，戰線太長，講究社會對話、溝通協商，小英的溫吞政治身段，正缺改革需要的力道。至於改革的對象，畢竟是社會上的少數，改革影響民調不是全部的事實。或許，小英應該正視，改革進步與活絡產經，乃是小英號列車的兩個輪子，國計民生有感政績最能激發民眾的改革熱情，冷冰冰的經濟復甦數據絕對不能取代真實生活感受，類如一例一休脫離實際好事竟變壞事尤不可取。五加二也好，前瞻也好，皆應踏實指向就業、所得、促進社會流動，否則只是紙上作業，民間依舊無感。

五二○，是小英的里程碑，也是國民黨的里程碑，而我們的結論很平庸：著眼於國家未來與人民福祉，我們希望小英二年漸入佳境，我們也希望國民黨脫胎換骨。小英政權表現好，國民黨貼近民意，兩大黨良性競爭，才是台灣之福。萬一雙方習於比爛，這樣的政黨格局，一定會民心思變。政黨好感度居次的時代力量，刻正尋求成長壯大，大可調整路線、政策以涵蓋更多數人的利益，無須自我設限於吸引特定群落的基進政見，就像法國馬克宏跨越政治光譜所啟示，風雲際會便有承接大任的機會。如此，台灣的民主內聚力愈強，則敵對外力愈沒有乘隙而入的空間，台灣也會逐步完成正常國家的內部工程。