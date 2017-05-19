自由廣場》海巡敢死隊

◎ 李欣

上月十三日某岸巡安檢所執行巡邏勤務時發生車禍，卻發現是開自用民車執勤引發輿論。此事件之後，從署部、總局至地區局都要求岸巡同仁，恪遵執勤規定安全駕駛。

沒有錯！執勤公務本應開公務車，但真相絕對不是如此，岸巡單位會開民車執勤絕對不是貪圖方便，而是車輛確實不足，配賦安檢所的巡邏車不多，再加上修車經費嚴重刪減。試想岸邊風浪強勁、鹽分極高，執完勤鼻屎都是鹽分的情況下車輛難道不會鏽蝕＆不會損壞？岸巡單位總是說經費不足「逾期多年車輛不報廢，是因為沒有錢買新車」。

還記得先前柬埔寨嘟嘟車怎麼會有台灣警車這件新聞嗎？台灣岸巡的車輛絕對沒有本錢賣到國外，因為鏽蝕嚴重及龍骨斷裂情況下，包裝在外殼漆了又漆、刷了又刷的美麗糖衣，這種車輛我想連東南亞國家也不願意買，但岸巡卻是在使用如此等級的車輛。

後勤支援能量絕對不是每天立院質詢會報般美美的數字與經費妥善運用，若真是如此，岸巡安檢所同仁又何以開民車執勤，有公務車輛為何不行使？為何不使用？如果連自己單位同仁都不敢開去執勤的車輛，那又如何能真正打擊犯罪、查緝走私偷渡？岸巡長官一直在塑造為民服務、救生救難、海難救助等新五大海巡領域，卻似乎忽略了一線岸巡同仁的執勤安全，車輛可以定期更換，而不是沒有經費的前提下又詢問同仁車輛怎麼沒有落實一級保養？

海巡不是只有船艦、也有執行巡邏的巡邏車，若不認真看待車輛妥善率等情形，那不成了海巡敢死隊！

（作者為公務員）