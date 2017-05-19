自由廣場》國防現場看軍官荒

◎ 張玲玲

拜讀前天貴版刊載「這樣的部隊令人擔憂」投書，身為軍職人員深有感觸；對於黃君能關注國防事務、提出警告，也深值國軍自省檢討。

首先，有關前飛彈指揮部指揮官涉嫌共諜案乙情，的確令人痛心。軍人的職責是保國衛民，但也是社會的一員；少數人無法潔身自愛，為了己利而賣國求榮，尤其犧牲青春歲月、以部隊為家晉升至高階的官長，本應當部屬的表率、受他人敬仰與尊崇，卻將個人名譽掃地，毀了家庭不說，連帶把國軍形象與國家安全賠了進去，實不可取與令人遺憾至極。

筆者服務軍旅近卅年，極少數的洩密或共諜案件，讓我們的辛苦都覆蓋掉，更何況看到高階將領犯錯，底下幹部與官兵情何以堪？軍人是要隨時準備打仗殺敵的，如果幹部沒有這樣的志節，為了金錢出賣自己的靈魂，枉費國軍多年栽培，長年在軍中的教忠教孝、軍人武德要如何傳承給後進？如何讓後輩心服？

其次，對於「軍官荒」問題，筆者認為主要應歸究於「少子化」現象，尤其加上「社會人口老化」與經濟大環境，嚴重造成我國經常性人力日益短缺，不僅「軍官荒」，事實上還有婦產科醫師、護理人員、長照專員、警察、客運駕駛…等人力荒，美、日…等許多國家也面臨同樣問題。所以，「軍官荒」不是單一問題，但卻也是該想方設法正視解決。

軍校是培養軍官幹部的基礎院校，在現今安逸的成長環境下，家長同意或本身願意報考軍校的學子相對也減少；再者，還有士兵招考滿額、軍官卻不足現象。而「軍官荒」會讓部隊在人力調配上增加困難，加深其他軍官負荷、進而不願續留，產生「更荒」現象，嚴重者將衍生戰備、演訓人力缺乏，的確會嚴重影響部隊戰力。故筆者認為可從基層士官兵擇優培養，因為這些人員具備了士官兵經歷，更可當一名能同理部屬的稱職軍官，讓部隊更精實、有戰力，方能讓國人放心。（作者為現役軍人）