自由廣場》讓鯊魚機的夢想繼續飛

◎ 羅成志

服役我國空軍與海軍五十年，被台灣軍武與航空迷暱稱「鯊魚機」的S-2T反潛巡邏機，交棒退出反潛巡邏任務第一線。空軍司令部臉書資訊網頁公布新聞，S-2T型2214號機於五月十八日由空軍屏東基地升空完成最後一趟飛行任務，飛往新竹空軍基地降落後置於該基地永久展示。2214號機這趟飛行任務是S-2系列反潛機最後一遭翱翔於台灣天際。

S-2原是美國海軍於一九五○年代使用、部署傳統航艦起降的定翼反潛巡邏機。美軍汰除後，一九六七年初我國空軍自美國海軍接收首批十架S-2A型反潛機成立反潛中隊，S-2也是我國空軍首次使用的美國海軍艦載機型。我國更曾陸續接收過S-2E與S-2G型機。不過，因S-2機齡老舊、零附件補保出現消失性商源問題、活塞引擎性能衰退等因素，以致影響機隊妥善率，更曾發生多起重大飛安事故，因當時美國政府不願將巡邏半徑更大、滯空時間更長、整體性能更優越的P-3型反潛巡邏機售予我國。

我國空軍於一九八九年起在產製S-2的美方原廠提供技術協助下自力規劃執行「天山專案」，挑出部分狀況較佳的S-2機體實施航電次系統性能升級，並更換動力次系統為渦輪螺旋槳引擎，改裝二十七架為S-2T構型（Ｔ代表換裝渦輪螺旋槳引擎），於一九九一年完成性能提升。先後部署於屏東、新竹、桃園、花蓮等空軍基地，從事空中偵潛巡邏任務。

鑒於這款巡邏機巡護我國領海領空長達半世紀之久的貢獻，筆者誠盼國防部與空軍高層不僅宜鄭重舉行規模盛大的歡送S-2T除役典禮，邀請操作與維修過S-2機隊的海、空軍退除役空地勤人員回娘家共襄盛舉，更宜借鏡先進軍事大國舉行汰除軍機典禮慣例，由仍在適航狀態的殘餘S-2T同型機升空從事最後一次編隊飛行以示紀念尊崇，並以宏觀思維妥善處置S-2T停飛汰除後的歸宿，除了新竹基地與岡山空軍官校航空教育館外，空軍花蓮基地與計畫中的桃園國際機場附設航空博物館（原址為前空軍桃園基地）也應各獲得一架除役的S-2T收藏展示，甚至可考慮售予無邦交國家航空博物館或用於交換對方館藏，以充實空軍航教館收藏品。

（作者為航空迷）