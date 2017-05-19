自由廣場》法官何必怕滑鼠

◎ 郭豫珍、劉耘非

拜讀貴刊十八日黃宏全教授等「盼司改建置AI法律審判系統」一文，頗有同感。運用資訊科技來輔助司法活動，已是各國共同的趨勢，也是幫助法官舒緩沉重工作負擔的必然走向。嚴格來說，這一類的工作，只是綜合運用現代系統論、控制論和資訊理論的理論成果，採用數學模型的統計技巧和資訊科技技術，集法律有關規定和專家、審判人員的經驗及審判案例於一體的產物。至於該輔助系統如何規劃、運用，就繫於各國的司法制度、法治條件而有不同的變化。

不僅在司法機關內部，其他國家，民間也廣泛地運用，例如美國伊利諾科技大學團隊利用兩百年（1816-2015）來美國最高法院的判決資料，運用「機器判讀（或稱預測編碼）」技術，預測最高法院的判決結果：一、全案最終結果（核可／駁回）二、個別法官的決定。協助訴訟當事人自行評估提起上訴的必要性，更有效率進行證據揭示的流程。

「預測編碼演算法」的精神，旨在「教導」機器辨認有意義的模式，類似人類經過訓練後，輔助訴訟當事人處理因電腦普及化而產生的巨量訴訟資料，以便做出最佳決策的歷程。不僅在刑事審判，在企業經營有關的民事訴訟，動輒數百萬頁的相關資料，律師處理資料的過程不僅曠日廢時，且耗費大量的人力與資金。一九九○年代開始，Procter & Gamble Co. v. Haugen一案，法院就准許提供關鍵字以檢索其對造的資料庫，搜尋與案件相關的文件。二○一二年Global Aerospace, Inc; et al. v. Landow Aviation, LP, et al.一案，更進一步首次批准使用預測編碼技術，分群、分類分析電子儲存資料。

司法院於二○一一年因回應白玫瑰運動，積極推動、建置的「量刑資訊系統」，就是跨國比較包括英國在內的各國制度後，所規劃的量刑改革措施，其始意也就是要運用IT協助法官提升搜尋效率與效益。法官在審理後，只要將認定被告所犯的法條，以及事實調查所確認的量刑因素情節，在量刑資訊系統勾選相關的欄位，系統就會自動透過布林邏輯運算式，得出各類似情節的判決的一般量刑幅度。

可惜國內很多實務人士常有一種誤解，總以為這樣的類型化工作，就必然導向「以電腦機械化地取代法官的審理過程」，對用滑鼠點擊出來的自動化判決抱有相當程度的憂懼，因而產生抗拒心態。其實，在整個審判過程中，司法的重要任務－－認定事實與適用法律，仍完全由法官承擔，即使在量刑階段，量刑資訊系統也僅充為「法官有用的僕人，而非決定個案量刑的主人」，只是讓量刑更具客觀化，絕不會取代、僭越法官的職能，最終仍需由法官審酌個案情節妥適量刑做出最符正義的判決。

（作者分別為台灣高等法院法官、台大生醫電子與資訊學研究所博士生）