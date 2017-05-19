自由廣場》海鮮文化 海洋文化

◎ 楊樹槿

全球只剩下一百多條的稀有魚種巨口鯊遭捕，慘成宜蘭海產店菜。依現行漁業署規定，未列保育類的海洋生物被捕獲，完成通報手續或供學術單位鑑定後，均屬於漁民財產，予以發還。問題是，通報不禁捕，罕見的巨口鯊和之前鬼蝠魟與明星魚「阿牛」牛港鰺都成了桌上珍饈美饌，被吃下肚子，饕客沾沾自喜到處宣揚吃到珍奇異獸料理，豈不令人錯愕。

台灣海洋生物的迷人丰采其實不輸大堡礁，只是長年來在牟利與炫耀下，國人恣意獵捕瀕臨絕種或珍貴稀有的海洋生物，讓台灣只有海鮮文化，沒有海洋文化，背負了魚類墳場的惡名。

呼籲民眾勿為貪圖小利或是滿足口腹之慾，恣意獵捕瀕臨絕種或珍貴稀有的海洋生物；殷望政府盡快掌握台灣周邊海域「非保育類但稀有」魚類數量、棲息地或洄游狀況，參考華盛頓國際公約內容，設立海洋保護區，俾利與國際接軌或提升保育等級，讓牠們入保育類物種的清單內。

保育知識與視野需要從小培養，我們必須要落實中小學海洋教育課程，學習生物界的「待客之道」，與大人表現出良好的言行與示範，真心熱愛海洋生物，讓牠們徜徉在海之中。政府應仿效日本與馬爾地夫觀光模式，以牛港鰺、龍王雕、曼波魚、鬼蝠魟為主打的潛水旅遊，讓遊客潛入海中與牠們共遊，享受那無拘無束的人魚共存之樂，創造觀光、保育雙贏局面。

（作者為退休國小教師）