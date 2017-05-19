自由廣場》小英執政週年有感

◎ 呂錫民

對一個政府執政好壞，個人感受皆不相同，滿意度也因措施項目而異，但基本上需要數據分析與相對比較，評比起來才會比較真實與令人信服。整體而言，與前朝政府比較，筆者認為蔡總統這一年來的施政已經不錯了，進步遠大於退步。

想當初，馬英九當選就碰上二○○八年全球金融風暴，台灣股市馬上中箭，從九千多點跌到七千多點，筆者個人股票市值，當時最慘情況竟然比目前尾數少一個零，活期存款金額剩不到六千，當時股市慘狀與現今榮景，確實不可同日而語。

馬英九執政時期，國家出口自二○一五年二月即深陷衰退困境，歷經長達十七個月縮減，最大減幅達一成七。蔡總統五二○上任，二○一六年七月就恢復小幅正成長一．一％，正式進入回升軌道；進口則於同年九月轉增○．七％，結束連續二十一個月的下挫。

就任後，蔡英文總統秉持台灣民意主流，不承認九二共識，堅持維持現狀，這一年來，台灣外交遭受中國打壓，確實蒙受不少挫敗，近日世衛大會受阻就是一個例子。

蔡總統執政週年，與前朝比較，在財政、金融、經濟上的表現值得嘉許，但在面對未來國際外交策略上，我們則寄予有更靈活表現的期望。

（作者為退休研究員）

◎ 陳和文

總統蔡英文執政明天滿一週年，雖然最新民調不滿意度超過五成，但也有超過五成民眾對蔡政府仍有所期待，且以郭台銘、朱立倫及柯文哲做為總統參選的假想敵，蔡總統都是領先局面，可見施政雖有待改進，但改革方向正確。

蔡總統上台後，將兩岸政策放慢腳步，不致步上馬政府對中國畢恭畢敬軟弱態度的後塵，民眾大都能認同體諒。雖然中客來台人數或因政治因素減少，但整體觀光人數有增無減，反而可以提升台灣旅遊品質，並非都沒有好處。

還有，國民黨和馬英九的「黨產歸零」，光說不練，經黨產會努力清查結果，竟然發現有那麼多不清不楚的爛帳，令人匪夷所思。馬英九執政八年，年金改革及司法改革始終停滯不前，蔡上台後如火如荼進行，風起雲湧，雖有許多尚待討論之處，但已讓人民大開眼界蔡政府的魄力。這些改變都值得肯定，重要的是，改革可以更周全，只要有更多人民了解及支持，就勇敢向前行吧！（作者為公務員）