自由廣場》國民黨 一中沒有敵人

◎ 陳茂雄

蔡總統即將就職滿一週年，交通部前部長葉匡時在臉書貼文表示，用一句話評論馬總統與蔡總統的最大差異，就是「馬總統把敵我矛盾當成內部矛盾處理；蔡總統把內部矛盾當成敵我矛盾處理」。葉匡時所描述的似乎與事實正好相反。

對中國國民黨最重要的問題葉沒有提到，馬英九就是將「內部矛盾」當作「敵我對峙」，該黨才會瀕臨解體，王金平並不是中國國民黨的敵人，馬英九卻要追殺他，而且提不出追殺真正的理由。最後還形成中國勢力打群架，一起圍剿王金平，讓台灣人心灰意冷，造成族群對立，由少數人族群所主導的中國國民黨才「倒店」，問題是馬英九將同志當作敵人。

北京政權要消滅「中華民國」、併吞台灣的基本政策從未改變，是我國唯一的敵人，而且沒有人能降低其敵意，馬英九卻將「敵人」當作「朋友」來處理，配合中國的意志，把台灣當作中國的一部分，因而將該往國際發展的經濟活動集中在中國，再由中國走向世界，促使台灣的經濟寄生在中國，今日新政府所以寸步難行，就是馬英九築了不能回頭的單行道。

統派將台灣當作中華人民共和國的一部分，只是絕大部分台灣人拒絕，其原因不是「民主」或「經濟」問題，而是兩方的人性分居兩個完全不同的世界。只是中國硬要併吞台灣，扮演台灣的敵人，蔡英文當然要以「敵我對峙」的態度回應中國，其方式是不挑釁，但也不屈服。至於中國國民黨的主流已經認同敵人的「一中原則」，蔡英文當然要以「敵我對峙」的態度回應。

新政府目前面對獨派在國家定位方面的壓力，一例一休、同性婚姻等爭議性議題的困擾，以及年金改革的衝擊，這些都是內部問題，蔡英文將它當作「內部矛盾」來處理，完全沒有敵意，也因為如此，新政府一直要以溝通來解決爭端。新政府唯一的缺失就是不了解，只要牽涉到政治意識及個人利益的事，會越溝越不通。

馬英九將要消滅「中華民國」的敵人當作朋友，將同志看成敵人，與蔡英文敵我分明怎麼能相比？

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）