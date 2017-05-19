自由廣場》彰銀承諾 林全昨是今非

◎ 林蒼祥

台新金與彰化銀行的爭議已經延續了十二年，爭議源自二○○五年七月時任財政部長的林全在招標公函中對於未來價格標得標人的承諾。這些承諾的內容，涉及到得標者對於獲得的彰銀經營權的內容。這些經營權內容到底是什麼，其實當事人就是當時的財政部長林全與另一方當事人亦即得標者雙方皆清楚明白的！對於彰銀爭議的關鍵所在，也就是二○○五年財政部公函中對於得標者經營權所給予的內容究竟是什麼，其實林全院長早給出答案！

在二○一五年十月七日的監察院報告中，林全院長清楚地敘述了當時外資淡馬錫對於財政部發出的招標公告中所述的經營權是感到模糊不清的，也因此，特別到財政部拜訪林全希望能釐清所謂給予得標者經營權的內容究竟是什麼？林全院長在監察院作證指出，所給予得標者的經營權是持續性的，並非一次性的！而且有一個更為關鍵的承諾，林全院長進一步作證說，當時在財政部的公函中有對財政部退出彰化銀行，將股份全數出清做出承諾！文字表述可看到彰銀的財政部持股將在最後降至為零！縱觀林全院長所作證詞可知，當時財政部的當事人真意是政府給予得標者持續且排他性的經營權。林全院長甚至進一步判定：若是當時淡馬錫得標，而今天造成經營權為他人所有，淡馬錫一定打國際官司！

今年的六月彰化銀行即將進行董事的改選，林全院長及財政部竟早於去年十二月就已宣布了政府的立場，也就是要爭取經營權！只是爭取經營權此次不由財政部出面徵求委託書，而是由所謂其控制的公股銀行出面徵求。

也因林全院長之定調，財政部許部長在今年一月十九日的年終記者會上進一步宣示，要求國庫署積極應戰！若是政府真採如此作法，無異是林全院長要求他的財政部去進行一個林全自己在監察院作證指出的國際不法行為！國際社會與我們的投資貿易夥伴，會如何看待台灣政府在彰銀爭議上種種令人困惑的行為模式！

（作者為淡江大學財金系教授）