自由廣場》三級機關首長政治任命 弊大於利

◎ 陳大中

立法院司法法制委員會初審通過「中央行政機關組織基準法」修正草案，三級機關若涉及國家重大政務，首長可以是政治指派或常務職，雙軌並行，總數限制為廿五人。換句話說，三級機關首長未來未必是事務官，也可能是政治任命的政務官。若修法通過，公務體系恐怕會引起一陣混亂。

公務體系之公職人員，包含事務官與政務官兩類，政務官具有政治取向，負決策成敗之責任，受議會監督，須隨政黨同進退，反之，事務官是行政取向，受行政中立原則之約束與保障，不因政黨更迭，而影響其職位職務。事務官與政務官的任官界線尚稱明確，然本次修正草案竟將三級機關首長改為事務官或政務官皆可，如此，三級機關首長定位不明，引起的問題恐怕不少，其一，首長政治任命，專業性可能因此降低，決策之作成也可能因此未甚周延；其二，首長任用政治化，高階文官為求官位，騎驢找馬，對其職務無法全心全意投入；其三，首長任期可能因此越來越短，政策的擬訂只求短期見效，缺乏長遠計畫；其四，首長不再是為國家政務做事，而是為迎合特定政黨來推動政策。

由上可知，三級機關首長政治任命所引起的效益恐怕弊大於利，讓事務官與政務官明確分流，才能維持行政安定，政策的作成也才能可長可久，不致左右搖擺，如此，也才是組織基準法修法的正確方向啊！

（作者為公務員，雲林縣民）