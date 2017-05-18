自由廣場》南投勞動處長的一例一「羞」

◎ 季節

南投勞動處長十五日投書媒體指出(https://udn.com/news/story/7339/2462777)，他遇到一位勞工表示，一例一休勞基法修訂後，公司怕超時受罰，不讓多加班，加班收入頓時少了約三千元，不得不另兼第二份工作。

然而，這樣的說法，跟法規產生了矛盾，因一例一休並未改變每月的加班時數上限，仍是四十六小時；所以，如果該名勞工本來每月加班的時數低於四十六小時，一例一休也沒有改變上班日的加班費，只增設了休息日，使勞工每週四十小時的正常工時，由六天分配改為五天分配。如果說，因休息日加班費較高，將四十六小時分配到二十二個上班日加班，一天兩小時多即可加足上限，雇主沒理由因為這樣就減少讓她加班。

那如果該名勞工加班時數超過四十六小時，本來就是違法的情況，跟有無實施一例一休不相干，公司被抓到本就會被罰，又怎能說是一例一休造成公司不讓她多加班呢？

由此看來，只怕是該名勞工本來超時加班，一方面自己本薪低、需要多賺加班費，另一方面公司也覺得加班費相較於勞工加班帶來的產值不高，所以樂得讓她超時加班。但勞基法之所以要訂加班時數上限，就是為了避免職場上相對雇主弱勢的勞工被迫加班，更要避免勞工超時工作，造成近年諸如遊覽車司機開到過勞死的悲劇上演。身為地方勞動處長，不可能搞不清楚修法前後異同之處吧？（作者為台大政治所碩士，媒體工作者）