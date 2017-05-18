自由廣場》一例一休重創社福機構

◎ 張國輝

日前報導家扶中心違反勞基法挨罰，社工集體焦慮，擔心一例一休將消滅台灣社工奉獻服務的優良傳統。

由於多數社福團體的經費來源，固有來自專業的服務收入，但有一大部份是來自政府的業務委託費，其次是民間的捐款，如低收入戶的老人、身障，特殊際遇的婦女、兒童等的安置與其生活重建，但政府只提供基本的費用，而在契約期間所產生的物價波動，概由社福機構自行吸收，因此社福機構常要靠民間的捐款來彌補這部份的缺口，才有辦法維續。

唯社福機構的社工待遇普遍無法提高，主要的原因是社福機構本身的營運就很困難，社工以奉獻的精神和機構度過無數的小月，以往政府社政單位的社工編制名額很少，社福機構的社工不易往政府部門流動，民國一○○年起各縣市廣開社工的大門，有社工師證照的資深社工就往政府部門走，社福機構成為政府社工的養成所，社福機構的社工流動率增加，加深社福機構經營的困難，如今的一例一休不僅社福機構內部要增加成本，而企業也因一例一休增加經營成本而減少捐款給社福機構，這些原因都讓社福機構的經營困難重重。

這種屋漏偏逢連夜雨的現象，不僅發生在企業本身，連社會的捐款也遽減。據一家社福機構透露，今年的三、四月與去（一○五）年三、四月比較，都比去年同月少了一半，由此令人憂心的是在政策不斷衝擊下，社福機構歷來最寒的冬天恐即將到來。（作者曾任台中市政府社會處長）