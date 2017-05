自由廣場》〈青年論政〉故宮導覽哪一國？

◎ 林曉函

為響應二○一七國際博物館日,台灣全國多間博物館免門票參觀,吸引眾多國人共襄盛舉,筆者也在五月十三日免門票的週末下午,參觀了國立故宮博物院。悠悠走過歷史洪流的歷代文物,令人大飽眼福,但故宮院內的「一中」氛圍也令人咋舌。

二○一七年國際博物館日主題「博物館與有爭議的歷史:博物館講述難以言說的歷史Museums and Contested histories : Saying the unspeakable in museums」,走在故宮博物院內,領著中國旅客的導覽員確實將「unspeakable」發揮的淋漓盡致。在「吉金耀采─中國歷代銅器展」展覽區聽見男性導覽員在介紹文物時,不時使用「我們…(出土省分)」及「祖國」等措辭,在「集瓊藻」展間細賞牙雕套球時,又聽見導覽員向中國旅客述說巴拿馬太平洋國家博覽會上「小日本鬼子」以膠水黏合象牙雕刻競爭的故事。

這些在國家級文化單位工作,將國家級文物典藏介紹給來自全世界旅客的導覽員們,在取悅討好特定遊客的同時,難道連「行己有恥」這種做人的基本原則都忘了?

故宮啊故宮~你究竟是哪一「國」的國立博物院?導覽員,你們的薪水到底是中華民國、抑或是中華人民共和國支付的?(作者為美食旅遊部落客,http://carollin.tw/)