自由廣場》民國紀元不合時宜

◎ 曾泰元

昨日讀了王伯仁先生的投書〈論文禁用公元 台大抱殘守缺〉，我深有同感。

多年來，我一直關心民國紀元是否有機會調整，改採世界通用的公元紀年。民進黨政府上任即將屆滿一週年，藉此契機，社會各界不妨平心靜氣，從各個方面認真討論一下當前的民國紀元，形成的共識，或可供政府作為施政的參考。

今年是中華民國一○六年，這民國紀元已經逐漸給我們的溝通造成了困擾。「六○年代的國語老歌」，指的是民國六○年代，還是公元的一九六○年代？「九二年」，到底是九二共識的一九九二年，還是ＳＡＲＳ爆發的民國九十二年？

仔細一點的人，或許還會在民國年份之前加上「民國」，將公元紀年的四位數字完整呈現。可是許多人能省就省，所以雞同鴨講頻傳，到了我們都不得不正視的地步。

所幸這混淆經歷的時間還不算長，憑常識判斷再稍作求證，仍然可以辨別。要是現狀不改，長此以往，將來這年代恐怕是一團亂，後人想理個頭緒都很困難。

除了這個溝通上的困擾之外，民國紀元宛如中國朝代的另一個年號，侷限性較大。持平而論，放眼世界，政權興替乃歷史之必然，無人能擋。中華民國的未來如何，這個國號能延續多久，都仍在未定之天。採用全球通用的公元紀年，無疑是個可長可久的穩健之策，不必改朝換代就重新起算。

當然，如果社會上有共識，在把公元紀年作為國家標準的同時，民國紀元可先依循農曆的模式，作為輔助參考，以降低衝擊，平穩過渡。

民進黨完全執政一週年之際，這個民國紀元的老問題能否跳脫過往的窠臼，有所突破？我們大家都在拭目以待。（作者現任東吳大學英文系副教授）