社論》搬開阻礙台灣躍升的大石頭

中國最近剛結束為期兩天的「一帶一路」論壇峰會，在其以國家之力，高調對外宣傳造勢下，國際間出現了截然不同的反應。（法新社）

中國最近剛結束為期兩天的「一帶一路」論壇峰會，在其以國家之力，高調對外宣傳造勢下，國際間出現了截然不同的反應，顯示這樁富含政治、經濟、外交戰略的產物，其多重的目的性，與各相關國家利益競合的關係。在這一波重塑的人造浪潮中，台灣對於北京的認識與態度相當耐人尋味。

習近平在二○一三年於哈薩克倡議的「一帶一路」，也就是透過「絲綢之路經濟帶」以及「二十一世紀海上絲綢之路」，與沿線各國進行各式經濟合作，加強基礎建設，來因應中國本身經濟成長趨緩，消化中國過剩的工業產能，並且帶動西部的發展。

這個習近平口中的「世紀工程」，推動到今天，面臨到各種數據的檢驗，中國商務部自己的統計，近兩年中國對相關國家的投資卻是呈現下降的趨勢，箇中當然是不同因素使然，包括發展中國家的獲利條件，以及鄰近國家的安全警覺，都讓許多合作計畫因此延擱。然而北京在此刻，仍然以鑼鼓喧天的姿態籌辦這次的大拜拜，與今年十一月即將召開的十九大不無關係。峰會期間，中國的新華社、人民日報、中央電視台等主要官媒，卯足全勁在對內宣傳上的手法互競，從民主國家的媒體功能角度，足以令人嘆為觀止。

面對「一帶一路」以中國為中心的發展戰略，各國的態度立現，這次會議受到七國集團（G7）和經合組織（OECD）等主要大國冷落，僅俄羅斯為首的二十九位中亞、東協元首與會。選擇缺席北京的南亞大國印度，甚至在此敏感時段強調與日本聯手將在包括東非、伊朗的開發，以及斯里蘭卡、泰緬的海港建設，藉以對抗中國刻意挑起喀什米爾敏感神經的意味，更是溢於言表。中國社科院在此之前的一份研究已不諱言，中國周邊國家尤其是傳統西方大國，對「一帶一路」是中國實現崛起，並進而稱霸的戰略設計，擔心與懷疑仍十分突出，確實給「一帶一路」帶來挑戰。以上這些應該是比較接近現實的全局觀。

那麼在台灣呢？大致有三種看待方式：一種是了解不多，也漠不關心。這與台灣／中華民國自一九七一年被迫退出聯合國，四十多年來受到中國孤立政策影響，導致國民普遍的「島國」心態，有很大的關係。這種國民習慣一旦塑造，是台灣今後國家發展上的重要隱憂，不容小覷。

第二類人對於中國的洗腦攻勢照單全收，成為「一帶一路」再現漢唐盛世的扈從者。這種鎖在中國、缺乏國際觀的視野，事實上長期綑綁著台灣在向西走之外，更多元的路徑選擇，甚至衍生成為一種中國的月亮就是圓的輕台意識，總是斲傷台灣政治主體、經濟主體的鞏固與建立。

三是有關「一帶一路」與「新南向」的討論。「一帶一路」的決策早於「新南向」，因此「新南向」政策理應早已將中國在東南亞各國的影響估計在內，蔡英文政府內部存在「新南向」與「一帶一路」接軌，以及「新南向」如何區隔出實踐動能的不同討論。事實上，中國著重基礎建設、能源合作的項目，與台灣主要推動電子商務、人才交流，並不重疊；同時在國家的選擇上，台灣的資源不可能天女散花於東南亞各國，必有值得重點經營的優勢國家，印度就是一個最好的例子。然國內媒體卻引述不具名涉台人士說法，做出中國與越南簽署聯合公報即封殺「新南向」的結論，不惜淪為他國傳聲的鸚鵡，這樣的政策解讀方式，不排除具有政治設定目的。

種種這些台灣的問題，不論是島國、鎖國或鸚鵡，涉及到我們國家需要全面性的自我檢視；如何從教育方向、媒體政策、外交工作，充分與國際對接，數任政府說的多、做的少，這種趨勢不想辦法加速改善，無疑是阻礙台灣躍升的大石頭。