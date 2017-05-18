自由談》百年老店的臭酸菜

百年老店要號召舊雨新知，不但得靠招牌菜，還要有新菜；一旦掌櫃就愛倚老賣老，夥計只會提當年勇，上桌的菜色全是隔夜的臭酸舊菜，老店不倒，還有天理嗎？

國民黨員兩天後要選出新主席，六位候選人中最年輕的是六十歲的韓國瑜，光看年譜，老氣橫秋，再聽政見，處處陳腔，真是讓人不忍卒聽。

例如：洪秀柱還在談「一中各表」的九二共識，完全避談老共只有一中，沒有各表的現實，她坦承國民黨不再「家大業大」，確實是很「傷感」的真情告白，問題在於她和郝、吳三人不都是曾經位居要津，終究還是搞垮國民黨的敗家子？

例如：吳敦義忙著細數個人過去經歷政績，卻避談當年怯戰，拖到最後參選高雄市長，結果大敗；前年明知必敗，刻意閃躲蔡英文，坐視朱洪亂鬥，這種只求自保，全不顧黨存亡的「投機」客，還有多少人相信他？

例如：郝龍斌在台北市長任內唯一的亮點「祝你好孕」，早被人批評「補助只是一時，漲價卻是一輩子」，政府發了錢並未能解決家長所需（公托太少，私托貴得嚇人），他卻還繼續倡議「發錢」來解決少子化危機。此外，他還誓言未來要增加國民黨的得票數，「若沒有，我負責」，問題是他參選基隆市立委，流失了多少票？還是他認為國民黨已輸到谷底，票不會再少了？

電影《萬世千秋》描寫大畫家米蓋朗基羅創作受困，喝酒解悶，聽到酒館老闆說酒酸了就要倒掉，立刻廢掉現成壁畫，重新畫過，才能成就一代經典。詹啟賢也說國民黨要換人領導才有明天，問題是百年老店的六位參選人，誰是新人？換誰才有新意呢？（藍祖蔚）