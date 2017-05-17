自由廣場》這樣的部隊 令人擔憂

◎ 黃惟冰

近期兩則軍中人事新聞，一，前飛彈指揮部少將指揮官謝嘉康因涉嫌與「遭中共吸收的民人接觸」，被要求交保並調任空軍司令部委員，靜待後續調查。二，國防部首度證實「軍官荒」嚴重，特別在少尉階級，編制人數為八七七一人，但實際服役人員僅四七六二人，編現比僅五十四％(http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20170511/37646651/)。有鑑於此，讓人不禁想問，軍隊向心力如此薄弱，真的能保家衛國嗎？

從資源的分配來看，國防事務可分成三大類，第一，人員維持，用於確保兵力足夠，以及具備最起碼的士氣與忠誠。第二，作業維持，用於支持部隊日常庶務，演訓操練，以及裝備保養。第三，軍事投資，用於武器、零件與彈藥的採購。

上述三者，人員維持雖佔國防預算的比例最大，但也最容易受到忽視。在軍事投資上，買了什麼戰機、軍艦或飛彈，從預算編列到實際採購，從立法院攻防到是否被當「凱子」，乃至於有無弊案，皆動見觀瞻。至於作業維持，最「吸睛」的莫過於演習時的「脫靶」，就算完全沒有軍事專業，普通人也看得出飛彈有無擊中目標，只要一發沒中，就足以成為大眾茶餘飯後的討論話題。

但講到人員維持，能見度相對偏低，畢竟軍營密不透風，誰知道裡面到底有多少人，更別提「應該」要有多少人。此外，人心難測不易察覺，多少共諜在被發現前看似盡忠職守，怎知竟會賣台投共。

總結而言，人員維持實為一切戰力的最根本基礎，但受到的關注與監督不僅最少，還是不成比例的少。大家會惋惜一枚飛彈誤射，好比是把鈔票丟到水裡，也會質疑購買的軍事裝備是否堪用，卻很少人在乎，負責操作這些武器的軍人是否足夠、是否忠誠、是否待遇良好。國共內戰殷鑑不遠，當年國民黨部隊在數量與裝備都佔有優勢的情況下，為何還會兵敗如山倒？內部共諜叢生、離心離德，絕對是關鍵因素。如今，兩岸軍事實力相差懸殊，台灣真正唯一可恃者，只剩軍民保家衛國的決心。但，看看我們的部隊，教人怎麼安心？（作者從事公共服務業，高雄市民）