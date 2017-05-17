自由廣場》內政部真ㄙˋ莫名其妙

◎ 黃彩玉

四代表一個數字的排序，發音為「ㄙˋ」，但遇到無聊的人把它與「死」聯想，這下可把天下弄得大亂了，戶政單位依據你的出生地，辦理戶籍登記的先後順序，給個身分證字號，這是天經地義的事情，為什麼可以改？為什麼要改？只因一群以訛傳訛的人，說有「四」就會死，哈哈哈，真是太可笑了！這些改號碼的人，每個人都還活得好好的，不是嗎？如果他死了，怎麼會有能力去改號碼呢？

內政部也真有點奇怪，為何不導正人們錯誤的觀念，讓他們有正確的思維，相信依法拿到的號碼就是最好的號碼，如果硬要牽強附會，可以多做正面的思考。例如我一個朋友家的電話號碼，末幾碼剛好是547484，他曾跟我說想改電話號碼，我勸他說：「你生意做得好好的，改電話號碼必須要通知親朋好友，還有你的客戶，多麻煩呀！」我想著，想著，跟他說：「你的電話號碼真是太好了！你看看，五福臨門、事事如意、百事可樂、七彩絢麗、光芒四射、八方雲集、四平八穩、四通八達、四海升平。」有福氣的人才能有這個號碼呢！

接著，我朋友笑說：「說的也是，我的住家在四樓，因為有些人不愛買四樓的房子，所以我買四樓就先賺了幾十萬，而且萬一停電也不必爬得太高，真是還不錯啦！」

事在人為，命運是要靠你自己先天的條件，加上後天努力得來的，絕對不是你母親選擇一個最好的時辰，請醫師幫你生下來，再請算命先生幫你取個好名字（菜市場名字），你就一輩子萬事亨通了。祝福大家，凡事要努力往好的方向想，往正向的路去走，相信盡自己本分做對的事情，一切就會事事如意，平安順遂啦！

（作者為退休教師，台北市民）