自由廣場》前瞻綠能 不能沒有沼氣、地熱

◎ 許正旺

屏東縣養豬數量超過百萬頭，兩百頭以下未做防污設施的養豬場就有八百多場，今年四月份，萬丹鄉出現「屎流成河」的噁心場面。萬丹社皮排水渠道遭屎尿污染，環保局就查獲了八家偷排，其中兩家第二天又偷排，累犯情節重大。近日再度發生雲林養豬場偷排屎尿（含有多種成分的抗生素）污染灌溉溝渠事件，小英政府卻在當下發布完全令人無感的二四三億前瞻基礎綠能建設。

綜觀八項前瞻基礎綠能建設重點計畫，超過六成項目集中在沙崙綠能科學城的光電綠能上（第一、四、五、六、七項）。眾所皆知的風力、太陽能等發電，受限於天候的變化，較無法穩定持續供電；反而是發電效度稍小的沼氣（biogas）與地熱，卻可日日夜夜、永不停息地穩定持續供電。前瞻基礎綠能建設的重點，如果捨棄可綜效性解決食安、環境污染及供電的沼氣與地熱，完全感受不到政府所謂「前瞻」實質意義及對綠能的成熟視野。

就台灣養豬六大縣市（雲林縣、屏東縣、彰化縣、台南市、嘉義縣及高雄市）而言，民眾最迫切需求的，是結構性與綜效性解決食安、環境污染及供電等民生實質建設。在同時也是全台蔬果生產大本營的這些農業重鎮中，乾淨灌溉水源的確保是首要目標；而真正前瞻的落實，則是建設區域性大型中心沼氣廠（ＣＢＰ），不再讓一滴屎尿偷排，點屎成金。

北歐小國丹麥的中心沼氣廠於一九八○至一九九八年間建造，一九八八年，丹麥政府開始進行沼氣工廠整合行動方案，其目的為促進中心沼氣廠的發展，當時共有二十個中心沼氣廠運轉。而在瑞典，廚餘卻被大量用來代替汽油，許多公車和汽車都是以廚餘製造的生物沼氣為燃料，由於技術成熟，瑞典南部的斯坎納省（Skane）甚至訂下二○一八年前達到全境零石化燃料的目標。如果這樣的基礎綠能建設不是前瞻，那甚麼是前瞻？

（作者為樹德科大建室所助理教授，巴黎國立高等建築學院博士）

比軌道建設更重要的事

◎ 熊鍾仁

前瞻計畫軌道建設引起許多討論，有人疑慮會債留子孫；而蔡總統則說：「這不是一時的旅運數和成本問題，而在於外部效益，特別是對區域發展的貢獻。」政府做事當然不能只考慮賺賠，但要是賠太多，外部效益是否抵得上虧損，還是令人擔心。

依國發會人口推估報告，六十五歲以上人口，明年會占七分之一，二○三二年是四分之一，四五年是三分之一。而現在軌道運輸的票價，六十五歲以上都半價。我們可以想像，要是優待票價維持現狀，二○四五年軌道列車上的乘客，可能有一半都是六十五歲以上，屆時不嚴重虧損也難！如果政府不承諾在一定時間檢討敬老優待票價，我也反對花大錢建軌道，因為優待造成的債不僅要子孫付，而且是越來越少的子孫！

前瞻計畫要用八千多億，而前不久少子化辦公室開會，結論竟是沒錢可用！我想，花錢解決少子化應該更有前瞻性，不然，二○三六年起每年人口減少超過十萬、五○年起超過廿萬的台灣，還需要、還養得起這麼多軌道嗎？

（作者為退休教師，台南市民）