自由廣場》健康實體 台灣符合WHO憲章

◎ 黃帝穎

台灣今年未收到世界衛生大會（ＷＨＡ）邀請函，對此，世界衛生組織（ＷＨＯ）正式表示，沒計畫邀請台灣代表團出席，引發國際關注。

然而，ＷＨＯ拒絕台灣參與，已然牴觸ＷＨＯ憲章宗旨「享受可能獲得的最高健康標準是每個人的基本權利之一，不因種族、宗教、政治信仰、經濟及社會條件而有區別」。我國應評估，另以「健康實體」申請成為ＷＨＯ會員或觀察員的可行性，並以ＷＨＯ憲章為闡述依據，向國際說服。

事實上，一九七一年聯合國大會第二七五八號決議及一九七二年第二十五屆ＷＨＡ第二十五．一號決議，僅排除當時由蔣介石代表的政權參與聯合國及世界衛生組織，決議中並未提及「台灣」，也就是說，世界衛生組織從未決議排除「台灣」的參與。

國際法權威陳隆志教授曾主張，參考台灣使用「經濟實體」參與亞太經濟合作會議（經濟實體）及世界貿易組織（關稅領域）的做法，以「健康實體」的概念尋求國際社會認同。台灣參加亞太經濟合作會議，是為了因應其宗旨，促進亞太地區二十一個成員間貿易與經濟的合作，共同對抗保護主義、解決貿易投資糾紛的特殊性，因此接受台灣以「經濟實體」身分成為會員。

同樣的法理，台灣可為國際交流的醫療水準、防疫能力及衛生條件，符合促進人類應享有最高健康標準的ＷＨＯ憲章宗旨。因此，台灣以符合ＷＨＯ憲章的「健康實體」概念，向民主國際社會訴求勿對台灣「衛生隔離」，有國際法上的正當性，而需政府與民間共同努力。

（作者為律師，永社副理事長）