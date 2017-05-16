自由廣場》〈金恒煒專欄〉要「正晶」要「台灣學堂」，還是不要？

民視經營權之爭已到了最後關頭；現任董事長郭倍宏與打出「自救會」的一方，拚到肉搏，雙方你來我往，刀刀見骨。這事件究竟怎麼看？簡單的問題或可以用簡單的方式回答：有郭倍宏就有「政經看民視」，就有「台灣學堂」；一旦郭倍宏被推倒，「政經看民視」註定閉幕、「台灣學堂」勢必關門。如此而已，豈有其他！

校長杜正勝清楚指出，「台灣學堂」的宗旨在提升知識，讓台灣人決定台灣的命運，不是交給別人。而「政經看民視」的主軸，節目主持人之一的彭文正揭示：「公平、正義、正直、良善、公投、制憲、獨立、建國。」兩個不同性質的節目，其實有共同的理念。從而展現出，執掌民視的郭倍宏之所以受到舊勢力反噬，完全因為翻轉了陳剛信過去掌控民視達十八年的「親藍親紅」路線。除了經營權之外，民視爭奪戰的核心歧見，在台灣前途的選擇！難怪與陳剛信同掛的常董陳清福，最恨鼓吹「公投制憲正名」的來賓曹長青，他說：「看到這個臉，我就轉台。」然而，「政經看民視」收視率高居同性質節目的榜首，可見「自救會」拿出來的什麼利益衝突啦、什麼虧本啦、什麼扯政府後腿啦，這個那個…，全是飾詞，觸他們逆鱗的是號稱「台灣的眼睛」的主張。

那麼，民視現有團隊的存在，具有什麼意義？蔡總統執政一年，郭董進駐民視也約一年，可不可以比觀？民視董座當然遠不能望總統項背。但從蔡總統週年感言，卻正好可以看到「台灣的眼睛」之重要，之不可或缺。

蔡總統接受《自由時報》的專訪，洋洋灑灑一席話，主要在闡釋執政工程面臨黑暗期的必然，最重要的一句是：「黎明前的黑暗。」蔡總統很坦誠，不諱言執政到今天，台灣仍處在「黑暗」之中；固然總統祭出「黎明」王牌，目的在化民怨於現在、寄希望於未來。

問題是，蔡總統這張支票能不能兌現？幾時兌現？蔡總統所開的支票，沒有日期，我們不得不反問：第一，黎明幾時會到？第二，又是怎樣的黎明？這是台灣人民的提問，也是做為第四權的民視叩問的重點。民進黨既已全面執政了，下一步呢？台灣人出頭天了，下一步呢？

在這個黑暗期，民視擔任的僅是照亮「黑暗」的燈塔角色。燈塔的光，區區而已，不過看來，至少照出那些紅紅藍藍魑魅魍魎的原形，是不是讓隱藏於後的更大隻不安？！其實，民視更重要的功能在於表達民意，針砭時事，導正執政的偏差，完善台灣人的天職而已。

沒了郭董，就沒了「正晶」、就沒了「台灣學堂」！要「正晶」還是不要？要「台灣學堂」還是不要？這不只是民視團隊的抉擇，更是台灣命脈所繫的抉擇。愛台灣的民視小股東們，團結起來，不可讓逆流得逞。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）