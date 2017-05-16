自由廣場》國民黨不得不野蠻

◎ 郭俊廷

「前瞻基礎建設條例草案」在經濟委員會初審通過，全部保留送朝野協商。儘管事前行政院大力溝通，願意納入部分國民黨委員的提議，包括納入因應少子化、食品安全、青年就業與人才培育之基礎建設，也願意增列未完成可行性評估、綜合規劃或環境影響評估者，不得動支，將預算編列改由兩年為一期，分期辦理，並檢附前期執行成果向立法院報告。前瞻計畫更前瞻，仍逃不過國民黨的麵粉、氣泡水和假鈔。

其實國民黨立委也有不得已的苦衷。儘管前瞻項目對地方有利，但黨主席選舉在即，六位候選人全部反前瞻，所以國民黨不是沒人可談，是沒人敢擔。未來黨主席都不接受，那怎麼敢在主子選出來前代決？即使前瞻計畫條例草案是法案、不涉及具體項目，就算個別委員主張行政院都具體回應並且納入，不接受就是不接受。可憐選前反前瞻，不問蒼生問主席。

（作者為立法院助理，台北市民）

為了深藍 必須搗蛋

◎ 林清淵

前瞻基礎計畫只是延續前朝規劃的「六年國建」都會區大眾捷運系統路網，以及愛台十二建設北中南都會區捷運網、鐵路立體化、捷運化，為何國民黨自己規劃的軌道不准民進黨做，而要強力杯葛？當然是為了選票及曝光度！

猶記得國民黨的蕭萬長開出嘉義鐵路高架化的支票，別的縣市都已相繼完工，但嘉義就是不動。中央政府已在雙北投資軌道一兆兩千億元，相對於東中南部大都僅有計畫、沒有行動；水泥、鋼鐵、石化等重工業長期污染南部，甚至發生死傷慘重的氣爆事件，污染在南部、稅收卻在北部，符合公平正義嗎？

國民黨搗蛋至少可贏得曝光度、凝聚深藍鐵票，讓對手無政績，將來自己還可在選戰中獲利，只好一邊衝撞、一邊搶預算，然而傷敵三分自傷七分，根本無助重返執政。

（作者任職營造業，台中市民）

◎ 林正二

「時代力量」這麼小的政黨，都已提出「前瞻基礎建設條例草案」對案，國民黨呢？執政那麼久，理應針對前瞻計畫的缺失，提出更完善對案，理性嚴格地監督審查該條例才對。然而國民黨不顧國家的發展，執意野蠻地阻擋法案的審查，必將遭到選民唾棄，及歷史的審判！

（作者為退休公務員，新竹市民）