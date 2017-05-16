自由談》小英總統說出來就對了

「ＷＨＯ是全世界的ＷＨＯ，不是中國的ＷＨＯ。」

蔡英文總統五月十四日接受自由時報記者鄒景雯專訪時，終於講出了台灣二千三百萬人的心聲，總統更直指「中國北京當局沒有處理好台灣參與ＷＨＡ及李明哲兩件事，可說是錯失了舒緩兩岸氛圍、改善兩岸關係的良機。」

這兩件事還在進行中，李明哲妻子李凈瑜和「李明哲國際救援小組」飛往美國，應邀出席美國眾議院外交委員會所舉行的聽證會。

台灣十幾所大學的學生，也在國際平台上進行百萬人連署，呼籲ＷＨＯ追求「普世健康」目標。

習近平政權自從祭出可笑多餘的「九二共識答卷」，經過一年多齜牙咧嘴的文攻武嚇、處處阻撓打擊台灣進入國際社會、遂行台灣內部的煽動，以及惡意綁架台灣公民，這是小英總統第一次公開就具體事件批判「北京當局」。在愈趨複雜且瞬息萬變的世局中，隨波逐流者勢必無法掌握自己的方向。

中國社群網路一篇文章「國人歷史觀的幾個笑柄」，近日在台灣網媒瘋傳，這是一篇中國網友的自省文，它的內容大綱分別是：

一、我可以反帝，你不能獨立。

二、我可以殺出去，你不能殺進來。

三、你的也是我的，自古以來都是我的。

四、我可以欺負你，你不能欺負我。

五、我總是對的，但不知道為什麼。

既可笑又可悲的是，幾乎每一題大綱都讓台灣人心有戚戚焉，包括上述的兩事件！

小英總統可以找出一百個「維持現狀」的理由，但是當敵人已經兵臨城下，人民需要聽到領導者真切的聲音，說出這個政府有堅定服從大多數台灣人民意志的決心！（鄧蔚偉）